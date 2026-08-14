Vești proaste vin de la BNM. Inflația ar putea ajunge la 9,2 la sută până la sfârșitul anului, potrivit celei mai recente prognoze a Băncii Naționale. Este o estimare mai pesimistă decât cea din luna mai, iar scumpirile ar putea fi resimțite nu doar la raft, ci și în ratele la credite.

BNM estimează că rata medie a inflației pentru acest an va ajunge la 7,2 la sută, față de 7 procente cât se prognoza anterior. În prezent, inflația este de 6,3 la sută, însă până în ultimul trimestru ar putea urca la 9,2 procente.

Prognoze BNM

Rata medie

Prognoza inițială - 7%

Prognoza revizuită - 7.2 %

Inflația

Rata actuală - 6.3%

Rata prognozată - 9.2 %

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Prognozele inflației sunt marcate de mai multe elemente, sunt factori interni și factori externi. BNM-ul ca autiritate pe aceste segment încearcă să tempereze ritmul de creștere. Vorbim de criza energetică care impactează, vorbim de efectul crizei energetice asupra prețurilor, vorbim de situația și crizele regionale."

Banca Națională pune această evoluție în principal pe seama scumpirii carburanților și a resurselor energetice, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Presiuni suplimentare ar putea veni și din ajustarea tarifelor pentru serviciile reglementate. Economiștii avertizează că inflația mai mare poate însemna și credite mai scumpe. Pentru a ține prețurile sub control, BNM a majorat deja rata de bază de la 5 la 7,5 la sută în ultimele luni, iar o nouă înăsprire a politicii monetare nu este exclusă.

Veceaslav IONIȚĂ, EPERT IDIS VIITORUL: „O posibilă inflație este una eternă asupra căreia puțin poți influența și anume scumpirea resurselor energetice care pot genera alte scumpiri. Pînă ce această majorare a Băncii Naționale de la 5% la 7.5% are un efect pentru populație eact invers. Ei consumă mai mult, se împrumută mai mult, iar dobînzile pentru dînșii nu cresc, iar unicul care are de suferit de pe urma acestei rate de bază este Guvernul pentru care creditele deja s-au scumpit cu jumătate de procent."

Dacă la începutul anului statul se finanța la o dobândă de aproximativ 9,5%, în luna iulie costul împrumuturilor a urcat la circa 10%, ceea ce înseamnă cheltuieli mai mari pentru bugetul public.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Este un proces firesc ca atunci cînd cresc prețurile să crească și pentru stat, dar scopul nostru acum este să încercăm să încasăm mai mute venituri la buget și încasările să le facem din creșterea economică."

Potrivit economistului, nici pe segmentul creditelor ipotecare efectele nu sunt vizibile. În pofida majorării ratei de bază, volumul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 1,1 miliarde de lei într-o singură lună – un nivel record, iar dobânda medie la aceste împrumuturi a scăzut de la 8,2% la 8%. Acesta susține că evoluția pieței ipotecare este influențată mai degrabă de situația din sectorul construcțiilor și de piața imobiliară decât de politica monetară a BNM. Potrivit BNM, inflația ar urma să revină în coridorul de 5,5 la sută abia în trimestrul al treilea al anului viitor. Evoluția depinde însă de prețul petrolului, situația din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și de condițiile meteorologice și producția agricolă.