Victimele infracțiunilor ar urma să beneficieze de acces mai larg la servicii de suport, măsuri de protecție, asistență juridică, psihologică și medicală, precum și la compensații financiare acordate de stat. Parlamentul a votat proiectul de lege în prima lectură, acesta urmând să fie examinat în lectura a doua. Inițiativa transpune în legislația națională mai multe directive ale Uniunii Europene, iar legea va intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Potrivit Parlamentului Republicii Moldova, victimele vor avea dreptul la traducerea actelor într-o limbă pe care o cunosc și, în anumite condiții, vor putea solicita să fie audiate de o persoană de același sex.

Totodată, în faza cercetării judecătorești vor fi limitate audierile repetate ale părții vătămate, pentru a reduce riscul de revictimizare.

Asistență medicală și adăpost

Victimele vor putea beneficia de asistență medicală gratuită și servicii de adăpost oferite de serviciile specializate. În situații urgente, unele servicii vor putea fi acordate chiar dacă persoana nu dispune încă de toate actele necesare.

Informate despre eliberarea agresorului

O altă prevedere le oferă victimelor dreptul de a fi informate, la cerere și fără întârzieri nejustificate, despre eliberarea sau evadarea persoanei reținute, arestate sau condamnate, atunci când există un pericol real pentru siguranța lor.

Compensații pentru mai multe categorii

Proiectul extinde categoriile de victime eligibile pentru compensații financiare. Printre acestea se numără victimele infracțiunilor contra libertății, ale infracțiunilor privind viața sexuală, ale violenței în familie, copiii victime și persoanele persecutate.

Cazuri recente readuc în atenție protecția victimelor

Necesitatea unor mecanisme mai eficiente de protecție a victimelor este ilustrată și de cazuri recente din Republica Moldova. Dublul omor de la Rezina, în care o mamă și fiica sa au fost găsite moarte într-un lan de porumb, este catalogat drept femicid de organizațiile pentru drepturile femeilor. Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței s-a autosesizat, iar autoritățile verifică modul în care a fost examinată plângerea de viol depusă anterior de una dintre victime și gestionată cauza penală.

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Dublul omor de la Măgdăcești

Un alt caz recent de violență în familie arată importanța unor mecanisme eficiente de protecție a victimelor. În tragedia de la Măgdăcești, victima ar fi cerut pentru prima dată protecție în luna iulie. Ulterior, bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecție, a primit o nouă măsură de protecție, iar apoi a plecat peste hotare. Pe 31 august, autoritățile au fost alertate despre omor.

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