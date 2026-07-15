Fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Victor Osipov, a fost eliberat din Penitenciarul nr. 13 și plasat sub control judiciar în dosarul privind activitatea magazinelor duty-free din regiunea transnistreană. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Centru la 17 iunie, însă informația a devenit publică abia acum, după cum susține Osipov, din motive ce țin de strategia apărării.

Într-o declarație publică, fostul vicepremier a precizat că se află în libertate de aproximativ o lună și a respins acuzațiile care i se aduc. Acesta afirmă că dosarul penal este construit pe acuzații neîntemeiate și că va continua să lupte în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția.

„Procesul, așa cum e cusut el în privința mea, continuă. Sunt nevinovat și mizez pe faptul că în rezultat va fi stabilit adevărul, căci el e numai unul. Voi continua să mă apăr”, a declarat Victor Osipov.

Osipov susține că deciziile privind duty-free-urile au fost luate instituțional

Referindu-se la dosarul privind activitatea magazinelor duty-free de pe segmentul transnistrean al frontierei, fostul vicepremier susține că acțiunile sale din perioada în care a ocupat funcția guvernamentală au fost legale și nu au implicat interese ascunse sau influențe ilegale.

Potrivit lui Osipov, funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare este una politică, iar deciziile privind acest subiect au fost adoptate în mod colegial de Guvern și Parlament. El afirmă că problema magazinelor duty-free exista pe agenda autorităților înainte de numirea sa în funcție și contestă acuzațiile privind un eventual abuz în serviciu.

Fostul oficial mai susține că nu a avut legături cu persoanele sau entitățile juridice vizate în dosar și că a prezentat instanțelor documente despre care afirmă că îi demonstrează neimplicarea.

Acuză încălcarea drepturilor și a sesizat CEDO

Victor Osipov a anunțat că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acuzând încălcarea prezumției de nevinovăție, lipsa unor probe suficiente și aplicarea, în opinia sa, nejustificată a arestului preventiv.

Fostul vicepremier afirmă că, încă în anul 2015, ar fi solicitat investigarea persoanelor implicate și stoparea eventualelor activități ilegale. Totodată, el susține că a promovat în Guvern și Parlament un proiect privind eliminarea unor prevederi legislative contestate, inițiativă care ar fi fost adoptată ulterior.

Cine este Victor Osipov

Victor Osipov a intrat în politică în cadrul Alianței „Moldova Noastră”, unde a activat ca și consilier al fracțiunii parlamentare între 2005 și 2009. La alegerile parlamentare din aprilie 2009 a devenit deputat, iar ulterior a fost numit viceprim-ministru al Republicii Moldova.

În perioada 2009–2011 și ulterior în anii 2015–2016, Osipov a activat în domeniul reintegrării. În 2015 a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Austria, funcție pe care a deținut-o până recent.

Dosarul în care este vizat urmează să fie examinat în continuare de instanțele de judecată, iar fostul oficial susține că va continua să își apere poziția și să demonstreze că acuzațiile aduse împotriva sa sunt nefondate.