Deputata PAS Victoria Belous, propusă de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Finanțelor, ar putea părăsi Legislativul în cazul în care noul Guvern va primi votul de încredere al Parlamentului.

Potrivit procedurii electorale, dacă Victoria Belous va primi votul de încredere al Parlamentului și va deveni membră a Executivului, mandatul său de deputat urmează să fie preluat de următorul candidat de pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de la alegerile parlamentare din 2025.

Este vorba despre Victor Mătrăgună, jurist de profesie, care ocupă poziția 73 în lista electorală a PAS.

Potrivit informațiilor publicate de formațiune, Victor Mătrăgună este șef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat și este originar din raionul Orhei. În această funcție, acesta este responsabil de coordonarea activității instituției la nivel teritorial, precum și de monitorizarea respectării cadrului legal de către autoritățile publice locale.

Mătrăgună are experiență în administrația publică, fiind implicat în coordonarea serviciilor publice de dezvoltare și în supravegherea legalității actelor emise de autoritățile locale de nivelul I și II.

Potrivit ASPEN, acesta are competențe în domeniul managementului public, organizării activității instituțiilor și coordonării echipelor. Formațiunea îl descrie drept un profesionist cu experiență în administrație, remarcat prin abilități de comunicare, organizare și gestionare a proceselor.

Pe lângă activitatea în sectorul public, Victor Mătrăgună este implicat și în mediul privat, fiind fondatorul unei afaceri de familie.

În anul 2025, acesta a urmat studii de masterat în domeniul anticorupției, consolidându-și pregătirea în zona integrității și a bunei guvernări.

În cazul în care Victor Mătrăgună va refuza mandatul de parlamentar, următorul candidat de pe lista PAS este Andrian Talmaci, economist de profesie.

Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista echipei guvernamentale

Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista echipei guvernamentale cu care se va prezenta în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Comparativ cu Guvernul Munteanu, noua componență vine cu schimbări la patru ministere-cheie — Agricultură și Industrie Alimentară, Finanțe, Sănătate și Cultură, unde sunt propuse nume noi pentru funcțiile de ministru.

Astfel, în lista propusă de Vasile Tofan apar patru nume care nu se regăsesc în actualul Cabinet: Radu Musteață, Victoria Belous, Alexandru Gasnaș și Dan Suruceanu.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, funcția ar urma să fie preluată de Radu Musteață, care o înlocuiește pe Ludmila Catlabuga, actuala ministră a Agriculturii.

O schimbare este propusă și la Ministerul Finanțelor, unde Victoria Belous ar urma să preia conducerea instituției de la Andrian Gavriliță, actualul ministru.

La Ministerul Sănătății, noul nume propus este Alexandru Gasnaș, care ar urma să-l înlocuiască pe Emil Ceban, ministrul actual al Sănătății.

Totodată, la Ministerul Culturii este propus Dan Suruceanu, care ar urma să preia mandatul de la Cristian Jardan.

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Vasile Tofan merge marți în fața deputaților cu programul de guvernare

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, într-o ședință plenară decisivă pentru viitorul noului Cabinet de miniștri. Deputații urmează să examineze Programul de activitate al Guvernului și să se pronunțe asupra acordării votului de încredere Executivului, inclusiv asupra componenței acestuia.

Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.