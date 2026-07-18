Deputata PAS, Victoria Belous, a reacționat dur după declarațiile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a acuzat guvernarea că ar fi modificat legislația fiscală pentru a favoriza un agent economic. Belous susține că afirmațiile acestuia denotă o lipsă de cunoștințe în domeniul fiscal și îl acuză că induce opinia publică în eroare.

Victoria Belous, candidatul propus de Vasile Tofan la funcția de ministru al Finanțelor, a declarat că Vasile Costiuc ar fi interpretat greșit modul în care se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA) în cazul procesării materiei prime și al exporturilor, precizând că regulile invocate există de ani de zile și nu au fost introduse de actuala guvernare.

„Domnul Costiuc și fiscalitatea sunt ca cerul și pământul. În această săptămână a ieșit din nou în public cu aberații. A încercat să afirme că guvernarea PAS a făcut modificări pentru a favoriza un agent economic să nu achite TVA”, a declarat deputata.

Deputatul PAS explică mecanismul TVA pentru materia primă transmisă la prelucrare

Belous a explicat că un agent economic care transmite materia primă unei fabrici pentru procesare nu achită TVA în momentul livrării acesteia, ci la etapa în care produsul finit este comercializat.

„În istoria Republicii Moldova, orice agent economic care transmite materia primă la fabrică pentru prelucrare nu a achitat niciodată TVA atunci când o duce la fabrică. TVA-ul se achită atunci când marfa este vândută”, a afirmat aceasta.

Belous îl acuză pe Costiuc că a confundat două operațiuni fiscale diferite

Deputata PAS a susținut că liderul Partidului „Democrația Acasă” ar fi confundat două operațiuni fiscale distincte și că informațiile puteau fi verificate înainte de a fi făcute publice.

„Ați avut în față două facturi. Era foarte simplu să sunați orice contabil care să vă explice cum se impozitează cu TVA. Dar ați preferat să spuneți prostii și să induceți lumea în eroare”, a spus Belous.

Compania vizată de Costiuc, apărată de Belous: „Achită anual zeci de milioane de lei la buget”

Referindu-se la agentul economic menționat de Vasile Costiuc, Victoria Belous a declarat că acesta este unul dintre marii contribuabili ai Republicii Moldova și că achită anual sume importante la bugetul de stat.

„Afirmațiile că acest agent economic nu achită niciun leu la buget sunt prostii și minciuni adevărate”, a declarat deputata PAS.

Exporturile, un alt punct de dispută: Belous spune că TVA-ul nu se aplică mărfurilor exportate

Totodată, deputata a respins acuzațiile potrivit cărora exportatorii ar trebui să achite TVA pentru mărfurile livrate peste hotare.

„În istoria Republicii Moldova, indiferent de partidul aflat la guvernare, niciodată nu s-a achitat TVA pentru mărfurile exportate”, a subliniat Belous.

Belous critică „matematica” lui Costiuc privind TVA-ul: „Ar fi ajuns la 40%”

Victoria Belous a contestat și calculele prezentate de Vasile Costiuc privind presupusele pierderi la buget, afirmând că acestea nu corespund realității fiscale.

„După matematica domnului Costiuc, TVA-ul ar fi aproape 40%. În Republica Moldova TVA-ul nu a fost niciodată mai mare de 20%, astfel că și calculele dumnealui sunt complet eronate”, a afirmat deputata.

Belous către Costiuc: „Nu vă adresați expertului Costiuc în fiscalitate”

La final, Victoria Belous a declarat că va prezenta explicații suplimentare privind modul de aplicare a TVA, pentru a evita interpretările greșite.

„Atunci când aveți întrebări despre impozite, principalul este să nu vă adresați expertului Costiuc în fiscalitate”, a conchis deputata PAS.

Cine este Victoria Belous, propusă pentru funcția de ministru al Finanțelor

Victoria Belous este un specialist în domeniul finanțelor publice și fiscalității, cu o experiență de mai mulți ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Ea este propusă de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Finanțelor în viitorul Guvern.

Victoria Belous a activat o perioadă îndelungată în sistemul fiscal, unde a deținut mai multe funcții de conducere. Înainte de nominalizarea sa la Ministerul Finanțelor, aceasta a ocupat funcția de directoare adjunctă a Serviciului Fiscal de Stat, fiind implicată în administrarea politicilor fiscale, digitalizarea serviciilor fiscale și eficientizarea proceselor instituției.

Anterior, Belous a condus Direcția generală administrare contribuabili mari din cadrul SFS, structură responsabilă de monitorizarea și gestionarea relației cu cei mai importanți contribuabili ai Republicii Moldova.

De asemenea, ea are experiență în domeniul controlului fiscal, administrării veniturilor publice și implementării reformelor în sistemul de colectare a impozitelor.