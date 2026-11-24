Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a rămas fără cetățenia română. Informația a fost făcută publică de deputatul Parlamentului României, Alexandrin Moiseev, care susține că a primit prin poștă documentele ce au stat la baza deciziei, inclusiv ordinul de retragere a cetățeniei.

Potrivit parlamentarului, procedura a fost inițiată la solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI), dar și în urma sesizării sale, în calitate de deputat. Demersul s-a bazat pe articolul 25, alineatul (1), litera b) din Legea cetățeniei române, care prevede posibilitatea retragerii cetățeniei în cazul persoanelor implicate în activități ce constituie amenințări la adresa securității naționale a României.

„În cazul Victoriei Furtună, cetățenia română a fost retrasă în urma procedurii declanșate în baza Legii nr. 21/1991, la sesizarea Serviciului Român de Informații și a mea, în calitate de deputat în Parlamentul României. Am considerat că acest demers trebuie făcut și am susținut aplicarea legii până la capăt”, a scris parlamentarul pe Facebook.

Acesta a declarat că a primit documentele oficiale privind retragerea cetățeniei.

Deputatul susține că statul român trebuie să își protejeze interesele și securitatea națională atunci când acordă cetățenia și că legislația trebuie aplicată în mod egal, indiferent de persoana vizată.

Dosarul retragerii cetățeniei, în procedură din 2025

Informațiile despre inițierea procedurii de retragere a cetățeniei române în cazul Victoriei Furtună au apărut încă în septembrie 2025.

De cealaltă parte, Victoria Furtună a respins informațiile și le-a calificat drept „o minciună”, susținând că nu a fost notificată de autoritățile din România sau din Republica Moldova.

„Nu am fost anunţată de autorităţile naţionale, nici cele din România. Nimeni nu mi-a retras nimic. Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare”, declara atunci politiciana.

Articolul 25 din Legea cetățeniei române prevede că cetățenia poate fi retrasă, printre altele, persoanelor cunoscute ca având legături cu entități teroriste, celor care le-au sprijinit sau care au săvârșit fapte ce constituie amenințări la adresa securității naționale a României. Legea mai prevede retragerea cetățeniei în cazul obținerii acesteia prin fraudă.

Victoria Furtună, sancționată de Uniunea Europeană

În iulie 2025, Victoria Furtună a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, alături de alte persoane asociate cu Ilan Șor. Măsurile restrictive prevăd înghețarea activelor și interdicții de călătorie în spațiul comunitar.

Victoria Furtună a fost procuror anticorupție, iar în prezent conduce Partidul „Moldova Mare”.