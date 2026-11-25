Doar una din zece femei care se confruntă cu violența în familie cere ajutorul autorităților. Frica de agresor, rușinea și dependența financiară le fac pe multe victime să rămână în relații abuzive, fără să știe cum să iasă din această situație. De Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, autoritățile atrag atenția asupra fenomenului și îndeamnă victimele să ceară ajutor, fiind lansată campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, care urmărește să informeze cetățenii despre drepturile lor și serviciile de sprijin pentru victime.

De Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, marcată anual pe 25 noiembrie, autoritățile au lansat campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Cumva aceste 16 zile vrem să le scoatem în formă atenției sporite la tot ce se întâmplă, ca să avem o mediatizare, o informare mai amplă și mai sporită.”

În Republica Moldova, violența domestică este încă privită de multe ori ca o problemă privată a familiei. Această mentalitate, alături de frică și rușine, le împiedică pe victime să vorbească despre abuzuri și să ceară ajutor. Potrivit Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, doar una din zece femei raportează agresiunile.

Viorica ȚÎMBALARI, DIRECTOR ANPCV: „Ne dorim ca toți cetățenii să fie informați. Anul 2025 a fost și despre progrese, unde a crescut raportarea la poliție cu 50% aproximativ și am diminuat numărului de cazuri de femicid de la 22 la 13 femei care sunt enorm de mult în continuare”.

Doua cazuri au șocat opinia publică în acest an. La Măgdăcești, o femeie de 42 de ani a fost împușcată mortal de soțul său, deși obținuse anterior două ordonanțe de protecție, iar bărbatul s-a sinucis ulterior. Într-un alt caz, Ludmila Vartic, o educatoare de 38 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. Organizațiile pentru drepturile femeilor au vorbit despre abuzuri repetate din partea soțului, iar circumstanțele decesului sunt investigate de autorități. Femeile care se confruntă cu violența în familie pot cere ajutor la 112, în situații de urgență.

Ana CARPOVICI, SPECIALIST RELAȚII PUBLICE SERVICIUL 112: „Suntem sunați destul de des, avem minim 30 de apeluri pe zi în care sunt raportate cazuri de violență, foarte frecvent sună copii pentru mame, vecinii și astăzi prezentă aplicația 112 care este un buton de salvare pentru că poți cere ajutor fără a face apelul, fără a comunica”.

Pentru informare și consiliere, fără obligația de a raporta cazul, pot suna gratuit la Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete – 0 8008 8008.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „În acest sens, noi avem deja 11 centre în țară, care sunt adăposturi unde femeile împreună cu copiii își pot găsi refugiu atunci când sunt nevoite să plece din casă. Anul viitor ne propunem să mai deschidem două centre, un centru la Telenești și alt centru la Călărași.”

Poliția poate emite un ordin de restricție pentru zece zile, prin care agresorul este obligat să părăsească locuința. Autoritățile pregătesc și un Registru național al agresorilor, pentru a urmări istoricul acestora. În 2025, au fost raportate 585 de femei victime ale violenței în familie, iar 36 au fost omorâte. Specialiștii avertizează că multe cazuri rămân neraportate, pentru că cele mai multe victime nu ajung să ceară ajutor.