În ultimele 24 de ore, poliția a intervenit în 84 de cazuri de violență în familie. Pentru protejarea victimelor, au fost emise 36 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au emis 16 ordonanțe de protecție.

Potrivit poliției, în aceeași perioadă au fost întocmite patru procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție. Totodată, autoritățile au documentat un caz de încălcare a ordonanței de protecție.

Patru cazuri de violență, documentate

În alte patru situații, au fost întocmite procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

Victimele sunt îndemnate să ceară ajutor

Victimele violenței în familie sunt îndemnate să ceară ajutor și să nu tolereze abuzurile. În caz de pericol, poate fi apelat serviciul 112, iar pentru sprijin este disponibil numărul 0800 88 008 al Centrului de Justiție Familială.

Imagine informativă/ Poliția RM

Cazul de la Măgdăcești

Un caz care a stârnit reacții în ultima perioadă este cel de la Măgdăcești, unde pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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Șeful IGP recunoaște că tragedia de la Măgdăcești „a fost o breșă a unor circumstanțe”

Șeful IGP a declarat ulterior că poliția nu a primit nicio alertă privind încălcarea ordinului de protecție și admite, totodată, existența unei breșe în monitorizarea brățărilor electronice.

Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Demisia fostului director al Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă

Demisia lui Viorel Sochircă, fostul director al Inspectoratului Național de Probațiune, a fost aprobată astăzi de cabinetul de miniștrii în cadrul ședinței de Guvern. Plecarea sa din funcție vine în urma cazului de la Măgdăcești, unde un bărbat și-a împușcat soția, iar apoi și-a luat viața. Acesta avea ordin de restricție, brățară electronică și un istoric de violență în familie.

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