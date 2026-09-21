Violența continuă să facă noi victime în familie. 180 de sesizări au fost înregistrate de Poliție în doar trei zile, în perioada 18 - 20 septembrie. În urma intervențiilor, au fost emise 47 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus cinci ordonanțe de protecție. Autoritățile au documentat și cazuri în care măsurile impuse pentru protejarea victimelor au fost încălcate.

Potrivit poliției, în urma celor 180 de sesizări, au fost luate măsuri pentru protejarea victimelor, iar în urma intervențiilor au fost emise 47 de ordine de restricție de urgență. Totodată, au fost întocmite șase procese-verbale după ce aceste măsuri au fost încălcate.

Cinci ordonanțe de protecție, emise de instanță

În alte cinci cazuri, instanțele de judecată au emis ordonanțe de protecție pentru victimele violenței în familie.

Poliția a înregistrat și patru cazuri în care ordonanțele de protecție au fost încălcate. Faptele au fost documentate, iar victimele au beneficiat de măsurile de protecție necesare.

Violență între membri ai familiei

În aceeași perioadă, autoritățile au documentat cinci cazuri de violență între membri ai familiei. Din fericire, în urma agresiunilor, victimele nu au avut de suferit.

Unde pot cere ajutor victimele

Persoanele care sunt victime ale violenței în familie sunt îndemnate să apeleze imediat la 112. Sprijin poate fi solicitat și la Centrul de Justiție Familială al Poliției, la numărul 0800 88 008.