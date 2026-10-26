197 de sesizări privind cazuri de violență în familie au fost înregistrate de poliție în perioada 23–25 octombrie. Au fost emise 63 de ordine de restricție de urgență.

Potrivit poliției, în cele trei zile au fost întocmite nouă procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție de urgență. Totodată, instanțele de judecată au emis 14 ordonanțe de protecție pentru victimele violenței în familie.

Încălcări ale măsurilor de protecție

Polițiștii au documentat și patru cazuri de încălcare a ordonanțelor de protecție. În alte trei situații, au fost întocmite procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

Poliția îndeamnă victimele violenței în familie să ceară ajutor și să nu tolereze abuzurile.

În caz de pericol, sunați imediat la 112. Pentru sprijin, poate fi apelată și linia telefonică 0 8008 8008.