Un nou caz de violență în familie este dezbătut în spațiul public. O femeie își acuză fostul soț, angajat al IGP, că ar fi supus-o violenței timp de mai mulți ani. La rândul său, bărbatul neagă acuzațiile care i se aduc. Întreaga poveste și reacția autorităților o discutăm joi, 17 septembrie.

La mijloc este un copil minor care, în urma divorțului, a rămas cu tatăl său.

Invitații noștri sunt Olga Crivorucenco, femeia care ne va vorbi despre cazul său, avocata acesteia, Doina Străisteanu. Am cerut, de asemenea, o reacție și din partea polițistului vizat. La emisiune va participa, de asemenea, deputatul PAS, Marcela Adam, președintele Platformei Femeilor Deputat.

Emisiunea va începe la 21:00 și va putea fi urmarită live pe site-ul protv.md, dar și pe pagina noastră de YouTube.