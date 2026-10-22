Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează evoluția focarelor de infecție cu virusul Bundibugyo, o specie de virus Ebola, și anunță că riscul pentru populația Republicii Moldova este foarte scăzut. Potrivit evaluării Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), riscul de import al virusului în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European este, de asemenea, foarte scăzut.

Potrivit datelor publicate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) la 20 octombrie 2026, în Republica Democrată Congo au fost raportate 9.637 de cazuri confirmate, dintre care 4.646 s-au soldat cu decese. În Kenya au fost înregistrate nouă cazuri, inclusiv un deces, iar în Nigeria — un caz.

În Uganda au fost raportate 20 de cazuri confirmate și un caz probabil, însă în prezent nu mai sunt cazuri active.

În Europa, doi pacienți confirmați au fost evacuați medical în Germania, iar unul în Olanda. Franța a raportat un caz importat. Potrivit ANSP, toți pacienții din aceste țări s-au vindecat, iar în prezent nu sunt raportate cazuri active.

Cum se transmite virusul și care sunt simptomele

Infecția provocată de virusul Ebola poate evolua sever și poate pune viața în pericol. Transmiterea are loc prin contact direct cu sângele sau alte fluide biologice ale unei persoane infectate care prezintă simptome, precum și prin obiecte contaminate. Virusul se poate transmite și prin contactul cu trupul unei persoane decedate din cauza bolii.

În condiții obișnuite de contact social, virusul nu se transmite prin aer.

Perioada de incubație este cuprinsă între două și 21 de zile. Primele simptome pot include febră, oboseală accentuată, slăbiciune, dureri musculare și articulare, dureri de cap și dureri în gât. În unele cazuri, boala poate evolua cu vărsături, diaree și alte manifestări severe.

Ce recomandă ANSP populației

Autoritățile sanitare îndeamnă cetățenii să respecte regulile de igienă a mâinilor, să evite contactul cu sângele și fluidele biologice ale persoanelor bolnave sau suspecte și să nu manipuleze obiecte care ar putea fi contaminate.

Persoanele care au călătorit recent în zone afectate și prezintă simptome compatibile cu boala trebuie să solicite imediat asistență medicală și să informeze personalul medical despre călătoriile efectuate și eventualele contacte cu persoane bolnave. Până la evaluarea medicală, acestea sunt îndemnate să evite contactul apropiat cu alte persoane.

Deși Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă restricții generale privind călătoriile sau comerțul cu țările afectate, ANSP recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în zonele cu risc și consultarea surselor oficiale pentru informații actualizate.

Autoritățile precizează că situația este monitorizată, iar riscul pentru populația Republicii Moldova rămâne foarte scăzut.