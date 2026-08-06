Vitalii Iankovski nu are dreptul să intre pe teritoriul Republicii Moldova până la începutul anului 2031. Inspectoratul General pentru Migrație confirmă că acesta a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani, însă prezența sa recentă la Tiraspol ridică întrebări privind modul în care a ajuns în regiunea transnistreană.

Potrivit unui răspuns oferit publicației Zona de Securitate, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizia privind declararea lui Vitalii Iankovski drept persoană indezirabilă la data de 29 ianuarie 2026.

Măsura a fost aplicată în baza Legii privind regimul străinilor și este valabilă pentru o perioadă de cinci ani, până la 27 ianuarie 2031.

Reprezentanții IGM au precizat că instituția nu deține informații despre momentul sau modalitatea prin care Iankovski ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova sau în regiunea transnistreană.

A apărut la Tiraspol, deși nu figurează cu traversări oficiale ale frontierei

Anterior, Poliția de Frontieră a comunicat pentru aceeași publicație că, începând cu 24 ianuarie 2026, Vitalii Iankovski nu apare înregistrat cu traversări ale frontierei de stat prin punctele oficiale de trecere.

Totuși, la 29 iulie, acesta a fost prezent la Tiraspol, unde a participat la evenimente dedicate aniversării începerii așa-numitei operațiuni de „pacificare”.

Iankovski conduce autoproclamata reprezentanță a Osetiei de Sud în regiunea transnistreană.

Întrebări privind modul în care a ajuns în regiune

Potrivit informațiilor publicate de Zona de Securitate, Vitalii Iankovski deține cetățenia Federației Ruse și a Ucrainei.

În lipsa unor date oficiale privind traversarea frontierei, rămâne neclar cum a ajuns acesta în regiunea transnistreană, în condițiile în care are interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind circumstanțele acestui caz.

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