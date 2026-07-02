Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost eliberat din Penitenciarul nr. 13 și va fi cercetat în continuare sub control judiciar în dosarul magazinelor duty-free din regiunea transnistreană. Decizia instanței de fond a rămas în vigoare după ce Curtea de Apel a respins contestația procurorilor.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău a respins solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Andronachi.

În locul arestului preventiv, judecătorul de instrucție a dispus aplicarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Procurorii au contestat hotărârea la Curtea de Apel, însă, pe 30 iunie, instanța a respins recursul, astfel că decizia a rămas definitivă.

Vladimir Andronachi este cercetat într-un dosar privind funcționarea magazinelor duty-free din stânga Nistrului. În același dosar figurează și fostul viceprim-ministru Victor Osipov. Potrivit acuzării, cei doi ar fi participat la crearea și conducerea unei organizații criminale care ar fi facilitat deschiderea unor magazine duty-free în regiunea transnistreană și sunt învinuiți, totodată, de abuz de putere. Atât Vladimir Andronachi, cât și Victor Osipov resping acuzațiile și pledează nevinovați.

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