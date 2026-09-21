Am putea avea un nou condamnat care să ajungă fugar? Întrebarea apare în cazul fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, care a lipsit din nou de la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de escrocherie și spălare de bani. Dacă acum zece zile apărarea spunea că acesta se află la tratament în Viena și urma să revină în țară, astăzi avocatul a anunțat că Andronachi ar fi plecat la muncă peste hotare. Mai mult, inculpatul a renunțat să mai depună declarații în acest dosar, iar procurorul consideră că absențele repetate pot tergiversa procesul.

Avocatul lui Vladimir Andronachi a anunțat, la începutul ședinței de astăzi, că clientul său nu va putea fi prezent, întrucât nu se află în țară. Asta deși Andronachi urma să depună declarații în dosarul în care este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.

Vladimir MOȘNEAGA, AVOCATUL LUI ANDRONACHI: „Dumnealui este peste hotare la muncă.

-În ce țară?

-Nu vă pot spune, sunt date cu caracter personal.

-Când urmează să revină în țară?

-Când o să fie chemat la vreo acțiune de urmărire penală sau citat la ședință de judecată, evident că o să vină.”

La ședința trecută, de acum o săptămână, Vladimir Moșneaga spunea că Andronachi se află la Viena pentru un tratament.

Vladimir MOȘNEAGA, AVOCATUL LUI ANDRONACHI: „Da a fost la un tratament peste hotare, am prezentat și actele confirmative și am prezentat și contractul de muncă.”

Procurorul de caz, Gheorghe Iapără, a pus atunci la îndoială autenticitatea certificatului medical prezentat de apărare. Acesta a declarat pentru Ziarul de Gardă că absențele repetate ale lui Vladimir Andronachi au „o tentă de tergiversare” a procesului.

Gheorghe IAPĂRĂ, PROCURORUL DE CAZ: „Și la ședința precedentă dumnealui a invocat un motiv de boală, astăzi vedem că este un alt motiv ca fiind angajat în cîmpul muncii respectiv acuzarea nu consideră decît o tentă de examinare a cauzei penale.”

Am încercat să obținem o reacție de la procurorul de caz și să aflăm dacă există riscul ca Vladimir Andronachi să nu se mai întoarcă în țară până la pronunțarea sentinței și dacă acesta intenționează să solicite instanței o nouă măsură preventivă. Procuratura Anticorupție ne-a răspuns că instanța a admis anterior cererea lui Andronachi ca procesul să fie examinat în lipsa sa, deși acesta s-a prezentat la ședințele de judecată. În ceea ce privește măsura preventivă, în 2023 instanța a dispus în privința lui Andronachi garanția personală, în baza a patru cereri depuse de garanți. Astfel, Procuratura Anticorupție spune că nu are dreptul să-i monitorizeze deplasările.

În acest dosar, Vladimir Andronachi este învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Prejudiciul imputat fiind de 26 milioane de lei. În noiembrie 2022, Vladimir Andronachi a fost reținut în Ucraina și expulzat la Chișinău, după ce anterior fugise din țară. După o perioadă de aflare în detenție, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, apoi eliberat. Pe 2 septembrie 2025, acesta este reținu și plasat din nou în arest, într-un alt dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Mandatul de arestare i-a fost prelungit de mai multe ori, iar pe 2 februarie instanța l-a eliberat sub control judiciar. Totodată, fostul parlamentar figurează în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte și în dosarul „Metalferos”.