În perioada 1–7 august este marcată Săptămâna mondială de promovare a alăptării. Astfel, în premieră la Institutul Mamei și Copilului va fi instituită prima bancă de lapte matern, care îi va ajuta pe copiii născuți prematur să se dezvolte armonios, iar riscul de infecții să scadă.

Potrivit ministerului Sănătății, în prima săptămână a lunii august, peste 175 de țări din întreaga lume se alătură Săptămânii mondiale a alăptării – o inițiativă globală ce are drept scop susținerea și promovarea alăptării ca pilon de bază pentru sănătatea și bunăstarea copiilor.

Alăptarea previne anual peste 820.000 de decese în rândul copiilor sub cinci ani

Alăptarea este recunoscută ca cea mai naturală și eficientă modalitate de a oferi nou-născuților nutrienții necesari pentru o dezvoltare armonioasă. Laptele matern este bogat în substanțe nutritive esențiale și elemente biologice active care susțin sistemul imunitar și dezvoltarea creierului. Este, de asemenea, una dintre cele mai importante intervenții pentru reducerea mortalității infantile – alăptarea optimă ar putea preveni anual peste 820.000 de decese în rândul copiilor sub cinci ani.

Mai mulți copii în Republica Moldova alăptați exclusiv la sân

Potrivit unui studiu realizat de UNICEF Moldova, în anul 2025, privind practicile de hrănire a sugarilor și copiilor mici: 49% dintre copii au fost alăptați exclusiv în primele 6 luni de viață în anul 2024 – un progres față de 36,4% în 2012, dar încă sub ținta globală de 50%; 72% dintre mame au inițiat alăptarea în prima oră de la naștere, față de 60,9% în 2012. Cu toate acestea, există provocări: doar 15% dintre copii mai erau alăptați la vârsta de 1 an în 2024, comparativ cu 48,4% în 2012; numai 5% dintre copii au fost alăptați la vârsta de 2 ani, în scădere de la 12,2% în 2012.

Pe plan economic și ecologic, alăptarea este o soluție sustenabilă – reduce costurile medicale, necesarul de resurse industriale și impactul asupra mediului. În zonele defavorizate, unde accesul la apă potabilă este limitat, alăptarea poate face diferența între viață și moarte pentru un copil.

În prezent, Ministerul Sănătății și UNICEF sunt în proces de elaborare a unui plan de acțiuni privind schimbarea socială și comportamentală pentru îmbunătățirea alimentației în primii doi ani de viață.