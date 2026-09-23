Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti din nou un tarif mai mare pentru gazele naturale, în funcție de prețurile de pe piața internațională. Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, spune că o eventuală solicitare de ajustare a tarifului către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea fi făcută după 30 septembrie, când va fi cunoscut costul efectiv al gazelor procurate pentru luna octombrie. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emsiuni televizate de la TVR Moldova.

Eugeniu BUZATU, DIRECTOR ENERGOCOM: „Prețul exact pentru luna octombrie îl vom ști la 30 septembrie, când se închide piața. Cotațiile au fluctuat puternic în ultimele zile. Evoluția din următoarele zile va influența direct costurile de achiziție ale Energocom”.

Evoluția din următoarele zile va influența direct costurile de achiziție ale Energocom

Cotațiile TTF (Facilitatea de Transfer al Titlului), la care sunt indexate unele dintre contractele de achiziție, au avut fluctuații importante în ultimele zile. Dacă săptămâna trecută prețul a ajuns la 82-85 de euro pentru un MWh, ulterior acesta a coborât la aproximativ 70-71 de euro. Buzatu spune că evoluția din următoarele zile va fi decisivă pentru costul gazelor cumpărate de Energocom.

Eugeniu BUZATU, DIRECTOR ENERGOCOM: „Dacă în urmă cu aproximativ o săptămână prețul ajunsese la 82-85 de euro pentru un MWh, astăzi a coborât la circa 70-71 de euro. Evoluția din următoarele zile va influența direct costurile de achiziție ale Energocom”.

Energocom a acumulat devieri de peste 180 de milioane de lei

Compania înregistrează deja un decalaj între prețul de achiziție și cel inclus în tariful actual. Potrivit lui Buzatu, prețul indexat la TTF este în prezent de aproximativ 76-77 de euro, în timp ce în calculul tarifului este inclus un nivel mai mic. Diferența se acumulează sub forma unor devieri care ulterior trebuie recuperate.

Eugeniu BUZATU, DIRECTOR ENERGOCOM: „Actualmente, prețul indexat la TTF este undeva 76 până în 77 de euro, noi deja avem un decalaj de 25 de euro, care este transformat în deficit. Ce înseamnă? Energocom, ca furnizor, a cheltuit 75 de euro ca să îl achiziționeze, dar îl vinde cu 56. Diferența asta se transformă în deviere ce urmează a fi recuperată”.

Aceste devieri au depășit 180 de milioane de lei de la 1 septembrie, potrivit estimărilor prezentate de directorul Energocom. El avertizează că suma ar putea crește considerabil dacă prețurile se mențin ridicate în noiembrie și decembrie, când consumul de gaze este mai mare.

Citeste si : Prețul la gaz ar putea crește semnificativ. Junghietu: „Energocom a acumulat devieri de peste 180 de milioane de lei” - VIDEO

Buzatu nu a estimat cât ar putea costa o eventuală majorare și spune că o decizie va putea fi luată doar după încheierea calculelor pentru luna octombrie. Totodată, șeful Energocom a dat asigurări că Republica Moldova este asigurată pe timp de iarnă cu gaze naturale.

Energocom reduce plățile salariale și amână investiții în sistemele IT

Ieri, după ce premierul a cerut instituțiilor statului să strângă cureaua, primele economii au fost anunțate la Energocom. Compania a declarat că renunță la o parte din plățile salariale, amână investiții în sisteme informatice și îngheață angajările. Până la sfârșitul anului, ar urma să economisească 17 milioane și jumătate de lei.

Totuși, directorul Eugeniu Buzatu spune că chiar dacă instituția va renunța total la renumerări, acest fapt ar conta foarte puțin.

Eugeniu BUZATU, DIRECTOR ENERGOCOM:„Din cifra de afaceri a Energocom, de peste 20 de miliarde de lei, toată remunerația, absolut toată, este mai mică de 0,29%, adică mai puțin de jumătate de procent. Dacă renunțăm total la remunerațiile Energocomului în scopuri tarifare, tariful nu se micșorează cu nimic”.

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Ieri, Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura va intra în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

Citeste si : Tofan, după votul Parlamentului privind starea de urgență: „Pregătirea pentru o criză începe înainte”. Ce amenințări vede Guvernul pentru această iarnă