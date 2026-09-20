Vot pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană, fără acordul Chișinăului: secțiile și-au deschis porțile în ultima zi a scrutinului din Rusia - VIDEO

Locuitorii din regiunea transnistreană care dețin cetățenia rusă au început să voteze duminică, 20 septembrie, pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse. Scrutinul este organizat pe parcursul a trei zile, iar secțiile din stânga Nistrului și-au început activitatea în ultima zi de vot.

Deschiderea secțiilor în regiunea transnistreană are loc în pofida poziției autorităților de la Chișinău, care au anunțat că pe teritoriul Republicii Moldova a fost coordonată cu partea rusă o singură secție de votare – în incinta Ambasadei Federației Ruse din Capitală. MAE a calificat drept inacceptabilă intenția de a deschide secții suplimentare în stânga Nistrului și a transmis Moscovei o notă de protest.