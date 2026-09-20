Locuitorii din regiunea transnistreană care dețin cetățenia rusă au început să voteze duminică, 20 septembrie, pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse. Scrutinul este organizat pe parcursul a trei zile, iar secțiile din stânga Nistrului și-au început activitatea în ultima zi de vot.
Deschiderea secțiilor în regiunea transnistreană are loc în pofida poziției autorităților de la Chișinău, care au anunțat că pe teritoriul Republicii Moldova a fost coordonată cu partea rusă o singură secție de votare – în incinta Ambasadei Federației Ruse din Capitală. MAE a calificat drept inacceptabilă intenția de a deschide secții suplimentare în stânga Nistrului și a transmis Moscovei o notă de protest.
Inițial, în spațiul public au fost anunțate 17, apoi 16 secții de votare. În cele din urmă, pentru scrutinul din 20 septembrie sunt indicate 15 secții, deschise în opt localități din regiune. Potrivit informațiilor publicate anterior, acestea sunt amplasate în Tiraspol, Bender, Dnestrovsc, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Rîbnița și Camenca.
Potrivit relatărilor din regiune, mai mulți cetățeni ruși s-au prezentat la urne. La unele secții, procesul de vot este însoțit de momente artistice și cântece în limba rusă.
O singură secție autorizată pe malul drept
Pe malul drept al Nistrului, autoritățile de la Chișinău au permis deschiderea unei singure secții pentru alegerile rusești, aceasta fiind amplasată la Ambasada Federației Ruse din Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe a subliniat anterior că organizarea unui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil al autorităților constituționale.
Alegerile pentru Duma de Stat se desfășoară în Rusia în perioada 18–20 septembrie, iar duminică este ultima zi de vot.
Ieri, România a condamnat organizarea secțiilor de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, fără acordul autorităților de la Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe de la București a menționat că demersul încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.