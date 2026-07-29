Vreme frumoasă în Republica Moldova: meteorologii anunță până la 29 de grade. Ce temperaturi se vor înregistra la Chișinău

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Vremea va fi frumoasă în Republica Moldova, cu cer variabil. Temperaturile vor ajunge până la 29 de grade în sudul țării, iar la Chișinău meteorologii prognozează o maximă de 28 de grade. Potrivit prognozei, vremea se va încălzi treptat și în zilele următoare. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 28 de grade. În următoarele zile vremea se va încălzi.