Weekend aglomerat pentru polițiștii din țară. În doar câteva zile, aceștia au documentat peste 3.890 de încălcări ale regulilor de circulație, comise de șoferi și alți participanți la trafic. Cele mai multe cazuri au fost legate de depășirea limitei de viteză, nerespectarea indicatoarelor și a semafoarelor, dar și oprirea sau staționarea în locuri interzise.

Potrivit poliției, 1.507 șoferi au fost sancționați pentru că au condus cu viteză peste limita legală.

Alți 931 de conducători auto nu au respectat indicatoarele privind prioritatea sau semnalele semaforului. Totodată, 702 persoane au oprit sau au staționat neregulamentar.

Polițiștii au sancționat și 471 de șoferi pentru că nu au purtat centura de siguranță sau au folosit telefonul mobil în timp ce conduceau.

În alte cazuri, 134 de persoane circulau fără revizia tehnică anuală efectuată și fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

De asemenea, 64 de șoferi nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor, iar 57 de persoane au fost depistate la volan cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce.

25 de șoferi - depistați băuți la volan

Un alt caz important este cel al șoferilor care au urcat la volan după ce au consumat alcool. 25 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate.

Atenție, șoferi

Poliția recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație, să nu conducă după consumul de alcool și să fie atenți la ceilalți participanți la trafic.