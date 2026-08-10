La zece luni de la conectarea operațională a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), noul sistem a devenit principalul canal pentru transferurile transfrontaliere în euro. Aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate prin SEPA, iar cetățenii și companiile au economisit, în total, aproximativ 13,2 milioane de euro.

Odată cu aderarea la SEPA, costurile transferurilor transfrontaliere în euro au scăzut semnificativ. Dacă anterior comisioanele puteau ajunge la 20–150 de euro pentru o tranzacție, prin noul sistem costul mediu s-a redus la aproximativ 1,09 euro.

Astfel, moldovenii aflați în țară sau peste hotare pot transfera bani între conturi din Republica Moldova și cele din spațiul european în condiții mai rapide, mai sigure și cu taxe mult mai mici.

13,2 milioane de euro, economisite

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, de la conectarea țării la SEPA au fost realizate aproximativ 960.000 de transferuri.

Dacă aceste operațiuni ar fi fost procesate prin sistemul tradițional SWIFT, costurile pentru economia națională s-ar fi ridicat la aproximativ 14,2 milioane de euro. Prin SEPA, costurile au fost de circa 1 milion de euro.

Diferența, de aproximativ 13,2 milioane de euro, reprezintă banii economisiți de cetățeni și agenții economici.

Aproape 8 din 10 tranzacții trec prin SEPA

Adoptarea rapidă a sistemului este reflectată și de numărul tranzacțiilor. În prezent, aproape 80% dintre plățile în euro sunt procesate prin SEPA, ceea ce arată trecerea rapidă a cetățenilor și companiilor la noua infrastructură.

Numărul tranzacțiilor procesate zilnic în sistemul bancar a crescut, de asemenea, cu aproximativ 1.750 de operațiuni.

Companiile moldovenești, mai aproape de piața europeană

Autoritățile susțin că beneficiile SEPA nu se limitează la transferurile persoanelor fizice. Companiile moldovenești pot efectua plăți în euro la standarde similare celor utilizate în Uniunea Europeană.

Costurile mai mici și transferurile mai rapide contribuie la reducerea cheltuielilor pentru firme și pot spori competitivitatea acestora pe piețele externe.

Fluxurile financiare au crescut cu 57%

Potrivit BNM, conectarea la SEPA a contribuit și la intensificarea fluxurilor financiare.

Comparativ cu perioada similară de dinaintea utilizării SEPA, valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în intervalul analizat a crescut cu aproximativ 57%, de la 9,3 miliarde de euro la 14,6 miliarde de euro.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a declarat că reducerea costurilor și creșterea numărului de tranzacții confirmă obiectivul aderării la SEPA: plăți mai accesibile pentru cetățeni și o conectare mai strânsă a Republicii Moldova la infrastructura financiară europeană.