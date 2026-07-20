Un conducător de trotinetă electrică a fost depistat în stare de ebrietate, iar alte zeci de persoane au fost documentate pentru abateri în trafic. Cazurile au fost înregistrate în perioada 13–19 iulie, în urma controalelor desfășurate de polițiștii din Orhei.

În total, autoritățile au întocmit 52 de procese-verbale pentru încălcări comise de conducătorii de trotinete electrice, motociclete, scutere, motocultoare și ATV-uri.

Patru conducători de trotinete electrice au fost sancționați, dintre care unul era în stare de ebrietate.

De asemenea, 40 de conducători de moto și scutere au fost documentați pentru diverse încălcări, un conducător de motocultor și șapte conducători de ATV-uri au fost sancționați.

Pentru abaterile constatate, au fost ridicate și au transportate la parcarea specială 31 de vehicule, printre care patru trotinete electrice, 20 de moto/scutere, un motocultor și șase ATV-uri.

Colaj foto/ Poliția

Peste 4.000 de încălcări au fost depistate în weekend pe întreg teritoriul Republicii Moldova

În total, 68 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost prinși în stare de ebrietate, iar cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei de viteză.

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