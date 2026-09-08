Îmbracați în negru, cu pălării pe cap, perciunii făcuți și cu bagajele după ei, zeci de evrei hasidici au ajuns astăzi pe aeroportul internațional Chișinău. Au folosit diferite curse regulate, inclusiv cu escale.

„ Sunt din Statele Unite.

- Sunt din Israel.”

Pelerinii spun că s-au pregătit pentru acest moment un an întreg, pentru a se putea reculege la mormântul rabinului de rang înalt, aflat în orașul ucrainean Uman, în cadrul Anului Nou evreiesc.

„Este un moment foarte important pentru noi, pentru oamenii care pleacă spre Uman.”

Oamneii vin din toate colțurile lumii și sperăm ca rugăciunile noastre să fie auzite.

„E un moment mare și o oportunitate unică, pentru care mulțumesc, deoarece este un moment emoționant.”

Unii pelerini au recunoscut să tranzitează țara noastră pentru prima dată.

„Sunteți pentru prima dată în Moldova? – Da, sunt pentru prima dată, dar doar pentru 5 minute. ”

După ce au ieșit din avion, pelerinii s-au oprit pentru rugăciune.

De aici, pelerinii și-au continuat drumul spre Ucraina cu diferite tipuri de transport, pe cale terestră. Drumul ar putea dura în jur de șase ore.

Spre deosebire de alți ani, de această dată evreii hasidici vin la Chișinău cu curse regulate și bilete cumpărate individual. Respectiv, deocamdată nu se cunoaște câți pelerini ne vor tranzita țara. Acest lucru urmează a fi anunțat ulterior de Poliția de Frontieră. În legătură cu un flux sporit de călători, autoritățile aeroportuare au sporit măsurile de securitate și de fluidizare, iar măsura va fi valabilă până pe 17 septembrie. În 2023, ultimul an când Republica Moldova a autorizat un „pod aerian” pentru evreii hasidici, țara a fost tranzitată de circa 15 mii de persoane. Pelerinii hasidici sunt evrei ultraortodocși, care respectă cu strictețe tradițiile și ritualurile religioase.