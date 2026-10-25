Anual, zeci de mii de tone de haine și încălțăminte ajung la gunoi, fără să fie reciclate. Republica Moldova nu are o infrastructură dedicată colectării textilelor, iar autoritățile vor să schimbe situația printr-un mecanism care îi va obliga pe producători și importatori să contribuie la reciclare. În paralel, populația va fi încurajată să reducă risipa și să renunțe la obiceiul de a arunca hainele uzate la tomberon.

Deja de trei ani un centru comunitar din capitală organizează un freeshop. Unii vin cu scopul să aducă haine pe care nu le mai poartă, alții să ia, iar regula e ca ele să fie în stare cât mai bună, pentru a putea fi refolosite.

„Suntem din Ucraina, toate lucrurile noastre au rămas acolo, de asta și ne aflăm aici. Desigur se consumă resurse ale naturii pentru a crea cam orice, și haine. Trebuie ca oamenii să gândească mai mult când vine vorba de a proteja mediul, iar pe haine cred că putem economisi”.

Printre cei prezenți era și Tatiana Manoil, care spune că i-a fost greu să găsească un loc unde să doneze hainele, după ce unele biserici nu au mai primit donații, iar boxele de colectare de lângă benzinării au dispărut.

Tatiana MANOIL, ACTRIȚĂ: „Căutam unde să merg să donez haine. Foarte înflăcărată, foarte des cumpăr haine și pe negândite. Eu ca cetățean simplu cred că atât pot să fac, nu am nevoie de haine, le dau cuiva care nu își permite sau are nevoie. Știu că există chestia de reciclare, nu știu dacă la noi e vreo minifabrică, dar dacă ar exista am putea da o a doua șansă hainelor”.

Jaz GOLOROZOVA, COORDONATOAREA CENTRULUI COMUNITAR: „Oamenii sunt încântați să aducă și să primească. Și din acest punct de vedere, a risipei de textile, dar e o metodă bună să aducem comunitatea împreună. De asemenea, învățăm lumea cum să refolosească hainele sau materialul de la haine”.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Când vine vorba de haine, oamenii au două opțiuni, fie le donează unei asociații, fie le aruncă, asta pentru că nu există un un sistem de colectare separată. Potrivit autorităților o persoană generează pe an circa 14 kg de deșeuri de haine și încălțăminte, raportat la toți locuitorii ar fi 30 de tone. În privința industriei textile, ultimele date din 2024 arată 1200 de tone de deșeuri”.

Ministerul Mediului pregătește un mecanism prin care producătorii și importatorii vor fi responsabili de gestionarea corectă a acestor deșeuri.

Grigore STRATULAT, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL MEDIULUI: „În UE și la noi de fapt, venim cu acest regulament, producătorii și importatorii vor trebui să finanțeze infrastructura de recilare a deșeurilor. Tratare e vorba de valorificare, unde putem recicla o facem, unde nu, valorificăm altfel. În unele cazuri unele deșeuri ar merge și la incinerare. Colectează separat, finanțează ateliere unde hainele sunt reparate, au instalații de reciclare fibră cu fibră. Există mai multe soluții. Încearcă să producă articole vestimentare din materiale reciclate. Pentru populație trebuie să venim cu politici de prevenire, comportamentul consumatorului”.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Scopul principal e în primul rând să colectăm, apoi să reciclăm o parte din deșeuri, astfel să nu mai ajungă pe dealuri sau gunoiști. Astfel să mai diminuăm presiunea care o avem astăzi”.

În prezent, nu există date clare despre deșeurile textile și nici infrastructură pentru colectarea și reciclarea lor.