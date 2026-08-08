Așteptarea a luat sfârșit pentru mii de tineri care au visat la un loc la facultate. Astăzi au fost afișate rezultatele primei etape de admitere, iar cei declarați admiși s-au grăbit să-și confirme locurile. Deși înscrierea s-a făcut online, la unele universități s-au format cozi încă de dimineață, viitorii studenți venind să depună actele în original. Aproape 22 de mii de candidați s-au înscris în prima etapă, iar pentru cei care nu au prins un loc, mai există o șansă în sesiunea suplimentară, care începe pe 15 august.

Cu dosarele pregătite și emoțiile încă proaspete, zeci de tineri au trecut pragul Universității de Medicină din capitală încă de la primele ore ale dimineții. Au venit să-și depună actele în original, după ce rezultatele afișate online le-au confirmat că au fost admiși.

„În modul dat verifici dacă ai fost admis.

-E personalizat.

-Da.”

Cu emoții greu de ascuns, Alina Morozan a venit însoțită de mama ei să depună actele. Acum este cu un pas mai aproape de visul ei de a deveni psihiatru.

Alina MOROZAN, CANDIDAT: „Am fost destul de mândră de mine, pentru că o să-mi îndeplinesc visul. Oamenii care ajung în spitalul de psihiatrie sunt cei care nu le-a fost acordat ajutor la momentul potrivit și mă gândesc că ar fi un lucru bun să-i ajut să fie mai încrezători în sine.”

Stela MOROZAN, MAMA: „Avem emoții enorme, nu am dormit toată noaptea. Tot verificând telefonul și site-ul, vă dați seama în ce stare mă aflu, dar rezultatul este pozitiv.”

Pentru Marius, bucuria a fost și mai mare, pentru că a reușit să obțină un loc la buget, iar acum este pregătit să muncească mult și să devină un medic bun.

Marius-Silviu SCORȚESCU, CANDIDAT: „Bucuros pentru că aveam așteptări destul de mari. Am muncit. O să fie greu, dar dacă o să lucrez și o să depun efort o să reușesc.”

Și Iaroslav a fost admis la buget, facultatea, medicină generală. Bucuria i-a fost mare, la fel și efortul fizic pe care a trebuit să-l facă astăzi, după ce și-a fracturat un picior.

Iaroslav ZAHARCENCO, CANDIDAT: „Părinții m-au adus și încă și în rând nu am stat. Știam că voi fi admis, aveam temeri dacă voi fi la buget, dar sunt la buget și asta e excelent. Eu îmi doresc să devin psihiatru de asta și am mers la medicină generală.”

„Eram pregătiți de contract, dar a reușit la buget. Acum cere un bonus. Mi-a spus, tata acum oferă-mi un cadou.

-Care va fi?

-Încă nu știm, ne vom gândi.”

În acest an la universitatea de medicină s-au înregistrat în concurs peste 2400 de candidați la licență și 135 la programul de masterat, însă au fost admiși doar 1438.

Gheorghe HAREA, SECRETAR GENERAL AL COMISIEI DE ADMITERE: „Este o cifră mai mare decât anii precedenți. Ne bucurăm, sperăm că asta înseamnă că tinerii noștri aleg să rămână acasă și aleg o universitate din Republica Moldova.”

Și la Universitatea de Stat, candidații s-au grăbit să depună actele în original din prima zi.

„Destul de emoționant. Greu a trecut timpul.”

Pe Valeria am surprins-o în timp ce aștepta în rând să depună actele la facultatea Finanțe și Bănci.

Valeria SCLIFOS, CANDIDAT: „Îmi place matematica și m-am gândit că este o facultate apropiată mie.”

Până pe 12 august tinerii trebuie să își aleaga universitatea, în cazul în care au fost admiși la mai multe instituții și să depună actele în original.

Cei care nu au reușit să fie acceptați în primul tur o vor putea face în cadrul sesiunii suplimentare, care se va desfășura în perioada 15-24 august.