Cei 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova sunt marcați și în nordul țării. La Bălți a fost organizată, în această dimineață, o paradă militară, pentru prima dată în istoria orașului. Militari, polițiști, carabinieri și pompieri au defilat prin centrul capitalei de nord, alături de tehnica din dotare.

La eveniment au participat și veteranii războiului pentru independența Republicii Moldova. Printre ei este și colonelul în rezervă Iurie Neghină, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Veteranilor.

În total, la parada militară din municipiul Bălți au participat reprezentanți ai structurilor de forță, organizați în șase plutoane.

Parada militară în PMAN

Începând cu ora 16:30, peste 2.000 de militari din Republica Moldova și țările partenere vor participa la parada militară din 27 august, organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

Militari din nouă țări vor participa la paradă

La eveniment vor fi prezente și grupe port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii, precum și din alte țări partenere.

Participarea militarilor străini este parte a evenimentelor dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Peste 100 de unități de tehnică militară

Spectatorii vor putea vedea peste 100 de unități de tehnică militară și specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Printre acestea se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian, precum și vehicule militare cu destinație specială.

O parte dintre echipamente au fost achiziționate din bugetul național al apărării, iar altele au fost oferite prin programele de asistență ale partenerilor externi.

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35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.