Viitorii oftalmologi știu, probabil, cel mai bine cât de mult contează să ai o vedere bună. De Ziua Mondială a Vederii, studenții Facultății de Optometrie au organizat un flashmob și o lecție în aer liber. Prin această acțiune, și-au propus să atragă atenția asupra importanței sănătății ochilor.

„Vederea ta contează, vederea ta contează, vederea ta contează.”

Evenimentul a continuat cu un moment artistic. Viitorii medici și-au demonstrat abilitățile la dans. A urmat o lecție în aer liber. Studenții au vorbit despre regulile care trebuie respectate pentru a menține o vedere sănătoasă și au împărțit pliante trecătorilor.

„Să nu amânăm controlul oftalmologic pentru că vederea este importantă, vedem lumea prin ea.”

Studenții au explicat și de ce este important să mergem la un consult oftalmologic o dată la șase luni.

„Problemele vizuale apar treptat și pot să fie chiar neobservate.”

„Unii oameni când vin la consultație li se pare că tot văd, dar când le punem deja lentilele ei își dau seama că o parte din viață nu au văzut ce văd oamenii cu 100%.”

Iar această studentă explică de ce a ales anume această specializare.

„Mi-a atras atenția grija ochilor oamenilor și că putem ajuta oamenii să vadă mai bine, să se simtă mai confortabil la locul de muncăm, când au careva probleme cu vederea.”

Lilia DUMDRĂVEANU, ȘEF AL CATEDREI DE OFTALMOLOGIE ȘI OPTOMETRIE, USMF: „Scopul acestui eveniment în anul 2026 este în primul rând conștientizarea sănătății oculare. Informarea fiecăruia dintre noi că prevenția contează, ochii noștri contează.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Este important să avem grijă de sănătatea ochilor în fiecare zi. Pe lângă protecția împotriva razelor UV și pauzele de la ecrane, specialiștii recomandă o alimentație echilibrată, bogată în fructe, legume și pește. Iar un alt pas important este să evităm fumatul, care poate afecta sănătatea ochilor.”

Ziua Mondială a Vederii este marcată anual începând din 1998. Aceasta se sărbătorește în fiecare an în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie.