Republica Moldova marchează astăzi Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale. Cu această ocazie, la Chișinău a fost organizat Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială, unde zeci de angajați din domeniu au fost premiați pentru activitatea lor.

Prezentă la eveniment, președintele Maia Sandu a declarat că reforma sistemului de asistență socială presupune nu doar schimbări instituționale, ci și oameni bine pregătiți, care să le pună în practică.

Șefa statului a menționat că, prin reforma RESTART, în Republica Moldova a început o transformare amplă a sistemului de asistență socială.

„Avem mai mulți specialiști care lucrează pentru protecția copiilor. Dezvoltăm serviciile pentru persoanele cu dizabilități și cele care permit oamenilor să rămână în comunitățile lor. Echipele mobile oferă sprijin unui număr tot mai mare de beneficiari”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a subliniat însă că rezultatele unei reforme depind de oamenii care lucrează în sistem.

„Nicio reformă nu poate fi mai bună decât oamenii care o pun în practică. De profesionalismul și corectitudinea dumneavoastră depinde încrederea în acest sistem”, a spus Maia Sandu.

Natalia Plugaru: „Mult mai rar ne întrebăm câte vieți și câte familii au fost protejate”

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a vorbit despre rolul lucrătorilor din domeniu și despre situațiile în care munca acestora este mai puțin vizibilă.

„De multe ori ne amintim de sistemul social atunci când ceva rău s-a întâmplat, când apare un caz grav, când apare o tragedie, când un caz ajunge în presă. Atunci toți se întreabă: «unde a fost protecția socială?». Dar mult mai rar ne întrebăm: «câte vieți și câte familii au fost protejate anume pentru că protecția socială a fost acolo la timp?»”, a declarat ministra.

Potrivit Nataliei Plugaru, tocmai aceste cazuri în care intervenția asistenților sociali a prevenit situații grave ajung mai rar în spațiul public.

Zeci de angajați, premiați pentru activitatea lor

În cadrul forumului au fost acordate premii pentru debut în domeniul asistenței sociale și al muncii, dar și pentru longevitate profesională.

Printre laureați s-au numărat Irina Zubco, asistentă socială comunitară din satul Ghelăuza, raionul Strășeni, Victoria Postolachi, specialistă principală în cadrul Direcției pentru ocuparea forței de muncă Fălești, precum și Veronica Spălatu din Sîngerei.

Un premiu pentru cel mai longeviv lucrător în domeniul muncii și ocupării forței de muncă i-a revenit Elizavetei Storoj, care activează în domeniu de peste 40 de ani și conduce în prezent Direcția pentru ocuparea forței de muncă din raionul Briceni.

Au fost premiate și persoane care activează în domeniul protecției copilului, serviciilor sociale, sprijinului persoanelor cu dizabilități, protecției refugiaților și protecției persoanelor în etate.

Distincții au fost acordate, de asemenea, pentru activitatea în sprijinirea victimelor violenței și ale traficului de ființe umane, precum și pentru performanțe în domeniul muncii și ocupării forței de muncă.

„Profesia mea contează pentru Moldova” – campanie pentru atragerea tinerilor

La finalul evenimentului, Natalia Plugaru a anunțat lansarea unei noi campanii de informare, intitulată „Profesia mea contează pentru Moldova”.

Scopul campaniei este de a încuraja tinerii să aleagă profesiile din domeniul asistenței sociale și să rămână în sistem.

„Noi avem nevoie de o generație care să înceapă să aleagă, în special, profesiile din domeniul asistenței sociale, să intre în sistem, dar mai ales – să dorească să rămână”, a declarat ministrul.

Campania va fi desfășurată în următoarele zile, săptămâni și luni, inclusiv în școli și în regiuni.

„Impactul acestei campanii îl vom vedea peste câțiva ani”, a mai spus Natalia Plugaru.

Republica Moldova marchează anual, în cea de-a treia duminică a lunii septembrie, Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale.