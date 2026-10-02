La aniversarea celor 27 de ani, ProTV Chişinău a organizat un eveniment memorabil, alături de invitaţi selecţi, artişti, oameni de afaceri, dar şi parteneri de încredere.

Invitatele au avut parte și de o demonstrație a aparatului Tesla Former, o tehnologie care poate înlocui contracțiile recomandate femeilor după naștere.

Alina ANDRONIC, FONDATOARE CLINICA MOSTELLE: „Astăzi alături de PRO TV am venit să prezentăm o tehnologie Tesla Former care vine să aducă mai multă grijă și sănătate calității vieții intime”.

Elena PARPAUȚ, MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG: „Pentru cineva este nou, dar pentru cineva este deja vechi care-l implementează în practică. Este aparatul care nu trebuie să lipsească nici unei femei”.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

PRO TV/ PRO TV

Emoțiile sincere și zâmbetele încrezătoare nu au lipsit de la eveniment, iar în spatele lor se află și oameni care pun pasiune în fiecare zi în ceea ce fac.

Nadejda MÎNDRU, MANAGER DENTUS DENTINO: „Avem o colaborare foarte frumoasă cu PRO TV. Ne bucurăm mult că suntem în inimile pacienților noștri. Activăm de mult timp creăm zâmbete frumoase și ne iubim pacienții, ne iubim munca și o facem cu mulă pasiune.”

PRO TV / PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

De 31 de ani, Global Biomarketing Group aduce pe piață echipamente medicale moderne.

Tudor CEAICOVSCHI, FONDATOR GLOBAL BIOMARKETING GROUP: „Deja pe parcursul a mai multor ani GLOBAL BIOMARKETING GROUP este partener al televiziunii PRO TV. Global Biomartekting Group este furnizor de echipamente medicale moderne pe parcursul de 31 ani.”

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Evenimentul aniversar a avut loc la Madison Park, unde atmosfera selectă, preparatele desăvârșite și atenția la detalii au transformat seara într-o experiență memorabilă.

*Acest articol este un produs comercial