Brandul de apă care a crescut generații întregi revine în magazine cu o identitate nouă - mai modernă, mai armonioasă, dar la fel de autentică ca izvorul din care se naște. Gura Căinarului se relansează cu mesajul „Aceeași apă. Trăită altfel.” , care reprezintă o invitație către consumator de a se redescoperi împreună cu apa pe care o consumă.

Apa Gura Căinarului a fost mereu o bucată din Moldova: din pământ, din oameni, din obiceiuri și din mesele de familie care ne adună împreună. Un brand cald, sincer și uman, care transmite sentimentul de „acasă” oriunde te-ai afla. Noul design păstrează exact această legătură, dar o îmbracă într-un limbaj vizual actual. Este o poveste despre frumusețea locurilor natale, a simbolurilor care definesc Moldova - viile, floarea-soarelui și peisajele sale, dar și a locului de unde izvorăște apa. Simbolul principal, în formă de inimă, reprezintă izvorul vieții și, în același timp, sufletul brandului.

Acesta este completat de motivul „Floarea de piatră a Moldovei”, inspirat din patrimoniul arhitecturii populare moldovenești și din tradiția prelucrării artistice a pietrei. Elementul reinterpretează floarea de trandafir, unul dintre motivele ornamentale reprezentative pentru covoarele și broderiile tradiționale. Redat într-o formă minimalistă și contemporană, simbolul exprimă identitatea moldovenească și devine o parte esențială a ADN-ului vizual al brandului.

Eticheta/ Gura Căinarului





Lansarea noii identități a venit la pachet cu un proiect artistic care îi reunește pe cunoscutul DJ Andrew Rayel și Surorile Osoianu într-un remix modern al celebrei piese Paparuda - simbol al folclorului moldovenesc.

Gura Căinarului este o apă minerală naturală provenită din izvoare aflate la o adâncime de 150 de metri. Portofoliul brandului este divizat în trei categorii principale: apă minerală naturală, apă cu gust și limonade. Gama de apă minerală naturală include apa plată, slab carbogazificată și carbogazificată, disponibile în diferite formate PET și în doză de aluminiu. Gama de apă cu gust cuprinde variantele Lămâie și Măr în ambalaje PET și în doză.

Noutatea sezonului este lansarea gamei de limonade Gura Căinarului - băuturi răcoritoare carbogazificate realizate pe bază de apă minerală naturală, suc de fructe și combinații aromatice de fructe și plante inspirate din gusturi familiare moldovenilor. Noua gamă include aromele Zmeură și Levănțică, Cătină și Portocală, Pară și Cimbrișor, precum și Lămâie și Mentă. Produsele sunt disponibile în doze de 0,33 L și în sticle PET de 0,5 L și 1,5 L, în funcție de sortiment.



*Acest articol este un produs comercial