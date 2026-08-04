Valul AI a cucerit deja industria tech din Moldova, iar cifrele o confirmă. Un sondaj amplu realizat în rândul companiilor rezidente Moldova Innovation Technology Park (MITP) arată că 78% dintre companii folosesc, parțial sau extensiv, soluții AI (inteligență artificială), iar din totalul răspunsurilor reiese că pentru 31% dintre companii, AI-ul reprezintă o verticală tehnologică principală a domeniului. Practic, ceea ce părea acum câțiva ani un experiment tehnologic a devenit astăzi coloana vertebrală a activității zilnice a industriei tech.

AI, principala verticală tehnologică pentru 3 din 10 companii

Unul dintre cele mai relevante rezultate ale sondajului arată o schimbare clară de direcție în sectorul tech. 31% dintre companiile intervievate au declarat că principala lor verticală tehnologică este AI-ul, devansând chiar FinTech-ul, menționat de 29% dintre respondenți. Aproape jumătate dintre companii activează în verticale tehnologice, precum transport/logistică (11%), e-commerce (4%) și media/entertainment (3%).

Sondaj/ MITP

Aproape 4 din 5 companii folosesc deja AI

Datele arată o adopție semnificativă a inteligenței artificiale în activitatea curentă a companiilor rezidente MITP: 37% dintre respondenți folosesc AI extensiv, iar 41% în anumite activități cumulat, 78% dintre companii au integrat, cel puțin parțial, soluții AI. Doar 11% dintre companii nu folosesc deloc instrumentele AI. Studiul mai arată că gradul de utilizare a AI-ului crește ușor odată cu vechimea companiei pe piață.

Sondaj / MITP

Dintre companiile care folosesc sau testează AI, 52% au menționat că acesta este o componentă centrală sau secundară a produselor oferite clienților, în timp ce 43% îl folosesc exclusiv în procesele interne. Cele mai răspândite utilizări ale AI-ului sunt dezvoltarea de software / generarea de cod / testarea calității (79%) și generarea de conținut ca text, imagine, video sau audio (63%). Printre companiile care folosesc AI, cele mai frecvente domenii de aplicare sunt operațiunile interne / productivitatea (80%), dezvoltarea și testarea software-ului (77%) și analiza de date / raportare / suport decizional (65%).

Sondaj / MITP

„AI-ul nu mai este un trend, dar a devenit infrastructura de bază a industriei tech. Aceste cifre confirmă ceea ce vedem deja în teren, în fiecare zi, în cadrul comunității noastre de rezidenți: AI-ul nu mai este un subiect de nișă sau de viitor, ci un instrument de lucru curent pentru majoritatea companiilor IT din Moldova. Faptul că aproape o treime dintre companiile noastre își definesc afacerea prin AI ca vertical principal arată maturitatea și viteza cu care sectorul se transformă. Rolul MITP este să susțină exact această tranziție, oferind rezidenților acces la resurse, cunoștințe și o comunitate care evoluează în același ritm cu tehnologia", a declarat Marina Bzovîi, Administratoarea MITP.

„Suntem pe ultima sută de metri a pregătirii Programului Național privind Inteligența Artificială și Guvernanța Datelor pentru anii 2026-2030. Vom avea un Hub Național de Inteligență Artificială, un regim de testare controlată (sandbox) pentru tehnologii emergente și vouchere AI pentru IMM-uri. Vrem să stimulăm adopția și crearea de produse cât mai rapid, ca să poziționăm Moldova ca un sandbox pentru tehnologiile emergente în Europa. Ceea ce vedem în aceste cifre este maturizarea unui sector întreg. Când 78% dintre companiile rezidente MITP folosesc deja AI, rolul statului nu este să dicteze, dar să elimine obstacolele din calea inovației”, susține Michelle Iliev, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizări.

Dezvoltare software la comandă, motorul industriei

Principalele trei activități ale companiilor intervievate sunt dezvoltarea de software la comandă (50%), consultanța IT (14%) și centrele de contact pentru export (11%). Majoritatea respondenților au declarat că oferă servicii, fie exclusiv (57%), fie combinate cu dezvoltarea de produse (35%). Companiile care fac ambele lucruri au menționat că cele două componente ocupă, aproximativ, jumătate din activitatea lor fiecare un echilibru reflectat și la nivel general, unde 52% din activitate reprezintă furnizare de servicii, iar 48% dezvoltare de produse.

Sondaj/ MITP

În topul tipurilor de produse și servicii oferite se regăsesc dezvoltarea web (62%), analiza de date (50%), asigurarea calității / testarea (48%), DevOps / cloud computing (44%) și, nu în ultimul rând, inteligența artificială / machine learning (39%).

În ceea ce privește sectoarele de activitate, companiile au declarat cel mai frecvent că operează în comerț/e-commerce (32%), transport/logistică (31%), finanțe/bancar (24%) și media/entertainment (22%).

Piețe externe și apetit pentru expansiune

Studiul confirmă orientarea puternică spre export a sectorului: 97% dintre companii au clienți de tip B2B (Business to Business), iar 84% sunt orientate spre piețe externe. Principalele patru piețe de export sunt SUA (45%), România (22%), Marea Britanie (15%) și Germania (13%).

Sondaj/ MITP

Interesul pentru dezvoltare variază în funcție de direcție: 82% dintre companii sunt interesate de extinderea pe piețe externe, 63% de diversificarea produselor, 53% de parteneriate în Moldova, iar 48% de atragerea investițiilor.

„Cunoașterea profundă a mediului de business în care activăm ne oferă o imagine clară asupra poziției noastre actuale și reprezintă fundamentul pe care construim planurile de dezvoltare. În același timp, această înțelegere ne ajută să identificăm noi oportunități și să dezvoltăm produse și servicii care răspund nevoilor reale ale pieței globale”, a conchis Dumitru Slonovschi, fondator și director Magenta Consulting.

Studiul a fost realizat de Magenta Consulting la comanda Moldova Innovation Technology Park, cu scopul de a colecta și structura date actualizate despre profilul și activitatea companiilor rezidente MITP. Din cei 2798 de rezidenți contactați, 1560 au participat la sondaj, iar marja de eroare de ±3%. Respondenții au fost directori, fondatori și alte persoane cu rol decizional în companie. Datele au fost colectate în perioada 9 aprilie – 12 mai 2026.



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