În fiecare toamnă, sute de părinți din Republica Moldova își pun aceeași întrebare: cum aleg o școală de engleză unde adolescentul va avea rezultate?

În fiecare toamnă, sute de părinți din Republica Moldova își pun aceeași întrebare: cum aleg o școală de engleză unde adolescentul va avea rezultate?

Oferta este mai bogată ca niciodată, iar diferențele dintre școli nu se rezumă la preț. Metodologia, experiența profesorilor, dimensiunea grupelor și recunoașterea internațională a certificatelor sunt doar câteva dintre criteriile care pot influența parcursul unui copil.

Pregătirea și susținerea examenului Cambridge la Oratorica

O școală premium nu înseamnă doar un spațiu modern sau manuale noi. Înseamnă un sistem de învățare construit astfel încât elevul să vorbească, să gândească și să folosească limba engleză în situații reale.

La Oratorica poți susține examenul Cambridge, astfel elevii parcurg întregul traseu în același loc:

lecții după metodologia Cambridge, la fiecare nivel cu acces la platforma digitală Cambridge ONE; pregătire pentru examenul Cambridge cu profesori acreditați internațional; susținerea examenului chiar în filialele Oratorica din Chișinău și Bălți.

De la începător la 10 din oficiu la BAC

Certificatul le asigură nota 10 din oficiu la bacalaureat, șansa de a studia la universități din întreaga lume, acces la burse de studiu și un avantaj profesional la interviurile de angajare.

Doar în primele 7 luni din 2026, aproape 700 de elevi au susținut examenul Cambridge la Oratorica, rezultatul unei metode testate, nu al unei promisiuni.

Profesori calificați, grupe mici, elevi care vorbesc cu încredere

Mulți copii și adolescenți știu limba, dar ezită să vorbească din teama de a greși, nu din lipsă de cunoștințe. Exact aici intervine profesorul: creează un mediu sigur, în care elevii capătă încredere și folosesc limba natural, nu doar memorează reguli.

Grupele mici fac asta posibil, la Oratorica, maximum 9–12 elevi la clasă și 6–10 online, astfel încât fiecare tânăr are mai multe ocazii să vorbească în limba engleză.

Profesorii noștri dețin certificări recunoscute național și internațional, inclusiv Cambridge, și participă constant la training-uri de dezvoltare, pentru a oferi elevilor o experiență captivantă. Totodată un departament dedicat de control al calității are grijă ca fiecare lecție și profesor să respecte același standard înalt. Iar tu, ca părinte, simți asta direct, prin feedback-ul regulat prin care te ținem la curent cu progresul copilului.

Ce câștigi dacă înscrii copilul până în septembrie la Oratorica?

Înscrie adolescentul din timpul verii ca să ai mai multă libertate să găsești varianta potrivită:

ai mai multe variante de orar și poți opta pentru filiala cea mai aproape de casă sau pentru cursuri online; înscrii copilul în grupa potrivită vârstei și nivelului, evitând să rămâi pe o lista de așteptare în septembrie; ai timp pentru testarea de nivel gratuită; afli, împreună cu echipa Oratorica, care este traseul pe care trebuie să-l parcurgă copilul tău pentru a ajunge să susțină examenul Cambridge; începi septembrie fără stresul înscrierilor de ultim moment.

La Oratorica , înscrierile pentru septembrie sunt deschise, iar grupele se formează chiar acum. Rezervarea din timp îți oferă mai multe opțiuni la alegerea programului și a filialei.

Programează testarea gratuită și rezervă locul copilului tău pe www.oratorica.md, sau la 022 89 69 59 pentru Chișinău și 030 00 10 10 pentru Bălți.

*Acest articol este un produs comercial