În complexul Nixon, fiecare detaliu este creat pentru cei care aleg calitatea, confortul și sentimentul special de a fi în centrul orașului.

Ferestrele panoramice deschid o priveliște impresionantă: lumina dimineții, cartierele verzi, arhitectura Chișinăului și luminile orașului seara. Este o panoramă care devine parte din casa ta și îți amintește zi de zi de ce ai ales anume acest loc.

Complex locativ/ MILANIN

Complex locativ/ MILANIN

Planificările spațioase, tavanele înalte, arhitectura modernă, materialele de calitate și infrastructura bine gândită creează un spațiu în care este plăcut să locuiești, să te relaxezi și să primești oaspeți.

Complex locativ/ MILANIN

Complex locativ/ MILANIN

Un apartament în Nixon nu înseamnă doar metri pătrați. Este locul tău în primul rând, cu cea mai frumoasă priveliște asupra orașului.

+373 61 -11-11-15

www.nixon.md

*Acest articol este un produs comercial