Achiziționarea unui apartament nu înseamnă doar alegerea unei locuințe confortabile, ci și o investiție în calitatea vieții familiei dumneavoastră. De aceea, am pregătit o ofertă specială pentru viitorii proprietari de apartamente într-unul dintre cele mai apreciate sectoare ale Chișinăului — Botanica.

La cumpărarea unui apartament, beneficiați de un loc de parcare gratis.

apartament/ eden.md

Complexul rezidențial îmbină arhitectura modernă, materialele de construcție de înaltă calitate, compartimentările bine gândite și o amplasare excelentă. Totul este creat pentru un trai confortabil: apartamente spațioase, teritoriu amenajat, parcare subterană, soluții inginerești moderne și o infrastructură dezvoltată.

apartament/ eden.md

apartament/ eden.md

Botanica rămâne unul dintre cele mai atractive sectoare ale orașului datorită accesului facil către toate zonele capitalei, proximității centrelor comerciale, școlilor, grădinițelor, parcurilor și zonelor de recreere.

Avantajele ofertei:

✔ Loc de parcare inclus în prețul apartamentului

✔ Complex rezidențial modern construit de un dezvoltator de încredere

✔ Compartimentări funcționale și confortabile

✔ Infrastructură dezvoltată în apropiere

✔ Amplasare avantajoasă și potențial investițional ridicat

✔ Număr limitat de apartamente disponibile în cadrul promoției

apartament/ eden.md

Astăzi aveți oportunitatea de a achiziționa nu doar un apartament, ci un spațiu de locuit modern, în care fiecare detaliu este gândit pentru confortul dumneavoastră.

Numărul apartamentelor participante în promoție este limitat.

Contactați-ne și alegeți apartamentul potrivit pentru dumneavoastră chiar astăzi.

apartament/ eden.md

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eden.md

*Acest articol este un produs comercial