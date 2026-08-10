Achiziționarea unui apartament nu înseamnă doar alegerea unei locuințe confortabile, ci și o investiție în calitatea vieții familiei dumneavoastră. De aceea, am pregătit o ofertă specială pentru viitorii proprietari de apartamente într-unul dintre cele mai apreciate sectoare ale Chișinăului — Botanica.

La cumpărarea unui apartament, beneficiați de un loc de parcare gratis.

Complexul rezidențial îmbină arhitectura modernă, materialele de construcție de înaltă calitate, compartimentările bine gândite și o amplasare excelentă. Totul este creat pentru un trai confortabil: apartamente spațioase, teritoriu amenajat, parcare subterană, soluții inginerești moderne și o infrastructură dezvoltată.

Botanica rămâne unul dintre cele mai atractive sectoare ale orașului datorită accesului facil către toate zonele capitalei, proximității centrelor comerciale, școlilor, grădinițelor, parcurilor și zonelor de recreere.

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Avantajele ofertei:

✔ Loc de parcare inclus în prețul apartamentului

✔ Complex rezidențial modern construit de un dezvoltator de încredere

✔ Compartimentări funcționale și confortabile

✔ Infrastructură dezvoltată în apropiere

✔ Amplasare avantajoasă și potențial investițional ridicat

✔ Număr limitat de apartamente disponibile în cadrul promoției

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Astăzi aveți oportunitatea de a achiziționa nu doar un apartament, ci un spațiu de locuit modern, în care fiecare detaliu este gândit pentru confortul dumneavoastră.

Numărul apartamentelor participante în promoție este limitat.

Contactați-ne și alegeți apartamentul potrivit pentru dumneavoastră chiar astăzi.

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*Acest articol este un produs comercial