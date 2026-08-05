Achiziționarea propriei locuințe nu trebuie să devină o povară financiară. De aceea, în cadrul complexului rezidențial Milanin Durlești este disponibilă creditarea direct de la dezvoltator, care vă oferă posibilitatea de a cumpăra un apartament în condiții avantajoase și transparente.

Nu este nevoie să achitați imediat valoarea integrală a apartamentului. Este suficient să faceți un avans, iar suma rămasă poate fi achitată lunar sau conform unui grafic individual, pe toată perioada construcției și chiar după finalizarea acesteia. Astfel, vă puteți planifica eficient bugetul, vă păstrați stabilitatea financiară și faceți încă de astăzi primul pas spre propria locuință.

Avantajele creditării de la dezvoltator:

✔ avans minim;

✔ un grafic de plată confortabil, adaptat posibilităților dumneavoastră;

✔ fără proceduri bancare complicate;

✔ posibilitatea de a cumpăra apartamentul dorit chiar acum, fără a amâna decizia.

Complex locativ/ MILANIN

Complex locativ/ MILANIN

Milanin Durlești este un complex rezidențial modern, amplasat într-o zonă aflată în plină dezvoltare, cu compartimentări bine gândite, construcție de calitate, curte amenajată și parcare subterană.

Nu amânați achiziția locuinței. În timp ce casa se construiește, puteți achita treptat viitorul dumneavoastră apartament, făcând drumul spre propria locuință cât mai confortabil.

Complex locativ/ MILANIN

Complex locativ/ MILANIN

Complex locativ/ MILANIN

Contactați-ne 069-88-88-58 pentru a afla toate detaliile despre creditarea de la dezvoltator și pentru a alege apartamentul potrivit pentru dumneavoastră.

Complex locativ/ MILANIN

www.milanin.md

*Acest articol este un produs comercial