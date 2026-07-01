Perfecte.md a dat cea mai tare petrecere a verii! Unul dintre cele mai îndrăgite site-uri dedicate femeilor și-a adunat partenerii pentru a sărbători împreună într-o atmosferă plină de voie bună, surprize și momente memorabile.

Copil fericit, mamă fericită. De zece ani, clinica Pediatrica este mereu alături de tine.

„Zece ani de pediatrica și avem deja o mulțime de colaborări împreună cu PRO TV. Clinica Pediatrica este la ce de-al 10-lea an putem să spunem că avem deja un deceniu. Devizul nostru pentru toate serviciile pe care le avem sunt din toate domeniile pentru copii, laborator, staționar, consultații, dar cel mai important, la Pediatrica mămicile se simt înțelese”, a spus Mariana Rusu, fondatoarea Clinica Pediatrica.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

O femeie independentă își creează propriul drum, iar această calitate inspiră și este apreciată de cei din jur. La Expert Dropshipping, înveți cum să îți construiești independența financiară și profesională.

„Suntem parteneri cu PRO TV din această primăvară și mă simt enorm de onorată. Suntem o companie care învață tinerii, mamele în concediu de materniate și nu doar cum să facă vânzări din mediu online”, a spus Veronica Stepan, fondatoarea Academiei Expert Dropshipping.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Manichiura impecabilă a unei femei este la fel de importantă ca orice alt detaliu al imaginii sale, deoarece reflectă grija față de sine și atenția pentru detalii, iar Mariposa completează perfect această experiență a eleganței și îngrijirii.

„Mariposa este un salon de manichiură care face și manichiură și pedichiură suntem trei ani pe piață și dorim să creștem cât mai mai mult”, a spus Nicoleta Lazărev, fondatoarea Mariposa.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Podoaba capilară a fost mereu un element de lux natural, iar Hair Color Lab te ajută să îți exprimi frumusețea și să atragi admirația celor din jur prin culoare, stil și rafinament.

„Am o plăcere să lucrez cu echipa voastră sunteți foarte bravi este un eveniemnt foarte frumos. Noi ne ocupăm cu frumusețea părului și cu sănătatea părului, colorometrie , tehnci de vopsire și tratamente de păr”, a notat Nadia Sandu, trainer în coloristică.

Fotografie de la evenimentul perfecte.md/ Perfecte.md

Petrecerea perfectă a verii a avut loc la Raymond Park, acolo unde evenimentele prind viață și creează amintiri.

*Acest articol este un produs comercial