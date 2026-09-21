Muzică live, bere rece, meniu variat de street food, zone de recreere și multă voie bună — așa arată October Fest la Keller Holz. Ediția din acest an a fost una aniversară, atmosfera a fost pe măsură, iar finalul serii – spectaculos.

Vasile SĂRĂTEANU, DIRECTOR EXECUTIV PROIECTE HORECA ŞI KELLER HOLZ: „Anul acesta avem o ediţie specială de October Fest, suntem la a 5-a ediţie şi ne bucurăm extrem de mult să vedem atât oaspeţi fideli, cât şi oaspeţi care sunt la prima ediţie, reeşind din faptul că aşteptăm un număr record de persoane, am pregătit 3 zone gastronomice, avem un concert grandios, avem un foc de artificii la sfârşit de eveniment.”

Cultura berii moldovenești și germane au făcut echipă, cei prezenți au aflat mai multe și despre istoricul berii, iar ogranizatorii au pregătit degustări.

Alexandru RUBŢOV, BERAR TEHNOLOG: „În acest an noi sărbătorim prima dată rotundă, 5 ani de berărie şi sărbătoarea October fest la Keller Holz, creând acest eveniment noi am dorit să organizăm nu doar un eveniment, dar am dorit să le facem cunoştinţă oamenilor cu cultura berăriei şi să le arătăm toată diversitatea a lumii berii , suntem foarte bucuroşi să vedem cum creşte interesul oamenilor la acest eveniment şi în acest an aşteptăm un nr record de oaspeţi, şi încă în această zi noi tradiţional deschidem uşile pentru toţi doritorii, pentru toţi oaspeţii care doresc să vină să facă cunoştinţă, să comunice cu noi şi să vadă unde şi cum se fierbe berea lor favorită.”

Evenimentul s-a încheiat cu un concert susținut de artiști, printre care Satoshi, Lupii lui Calancea, dar și Zdob și Zdub. Pentru cei care nu au ajuns, imaginile sunt o invitație pentru anul viitor.

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