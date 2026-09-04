Odată cu începutul unui nou an școlar, casa revine la ritmul ei intens: teme și cursuri online, videocall-uri, filme și seriale, gaming și tot mai multe dispozitive conectate în același timp.

Moldtelecom lansează campania Back to School și aduce viteze care redefinesc standardele pieței, de până la 42 Gbps, alături de oferte promoționale dedicate atât clienților noi, cât și celor existenți.

Într-un singur loc găsești tot ce are nevoie familia ta pentru o casă conectată: Internet prin fibră de mare viteză, Wi-Fi în toată casa și televiziune digitală pe 3 ecrane.

Rapid. Stabil. Peste tot.

Nou: Internet Fibră de 8 Gbps

Moldtelecom lansează noul abonament cu viteza de 8 Gbps , disponibil atât în pachetul Internet, cât și Internet + TV.

Noua viteză răspunde nevoii tot mai mari de conexiuni rapide și stabile, inclusiv atunci când toată familia este online în același timp.

La conectarea abonamentului Internet Fibră de 8 Gbps, beneficiezi de o reducere de 140 lei/lună, iar pachetul include:

echipament Wi-Fi modern;

două unități Mesh Wi-Fi ;

; acoperire Wi-Fi în toată casa.

Iar avantajele nu se limitează la noul abonament de 8 Gbps. Reducerile sunt disponibile pentru toate abonamentele de Internet Fibră Moldtelecom, astfel încât fiecare client să poată alege viteza și oferta potrivite nevoilor sale.

Fibră pentru casa ta/ Moldtelecom

Internet + TV: mai mult pentru întreaga familie

Pentru o conexiune rapidă și stabilă în fiecare zi, poți alege abonamentul Internet Fibră 1 Gbps + TV pe 3 ecrane simultan la doar 200 lei/lună.

Teme online într-o cameră, gaming în alta, filme pe televizor și videocall-uri pe telefon? Toate pot funcționa simultan.

Iar pentru ca internetul să nu se oprească acolo unde se termină raza unui router obișnuit, Moldtelecom oferă soluții pentru Wi-Fi în toată casa, astfel încât să ai conexiune stabilă acolo unde ai nevoie de ea.

Orice pachet Internet + TV Moldtelecom vine cu beneficii gândite pentru întreaga familie:

televiziune pe până la 3 televizoare simultan și o grilă de peste 200 de canale TV ;

și o grilă de peste ; reducere de până la 200 lei lunar , pe toată durata contractuală;

, pe toată durata contractuală; acoperire Wi-Fi garantată.

Smart TV la doar 1 leu

La conectarea unui pachet standard eligibil Internet + TV, poți opta pentru un Smart TV la doar 1 leu.

Astfel, într-un singur pachet ai internet rapid, televiziune digitală și posibilitatea de a completa experiența de acasă cu un televizor nou, la un preț simbolic.

TOTUL pentru întreaga familie: adaugă telefonia mobilă și economisește 50%

Vrei toate serviciile într-un singur loc? Alege Internet + TV + Telefonie Mobilă și beneficiezi de avantaje suplimentare.

Ai:

reduceri suplimentare la abonamente ;

; prețuri promoționale la dispozitive premium ;

; toate serviciile gestionate simplu, împreună cu o singură factură, prin aplicația MyMoldtelecom.

Pe lângă o conexiune rapidă și servicii de top, la conectarea abonamentelor Internet + TV sau Internet + TV + Mobil, clienții pot opta, în locul reducerii, pentru gadgeturi la prețuri promoționale: de la Smart TV la doar 1 leu până la dispozitive Apple cu reduceri de până la 12.000 de lei.

Testează gratuit serviciile Moldtelecom

Ești la alt operator și vrei să vezi diferența înainte să alegi?

Clienții noi pot testa gratuit serviciile Internet sau Internet + TV, pentru a se convinge de calitatea acestora.

Ulterior, dacă aleg să rămână la Moldtelecom, pot beneficia de prețul promoțional, conform condițiilor ofertei.

De ce să alegi Moldtelecom

Alegerea Moldtelecom înseamnă:

conectare la cea mai extinsă rețea de fibră optică și 5G Max din țară ;

; acoperire Wi-Fi garantată în toată casa ;

; televiziune cu funcții interactive și peste 200 de canale TV ;

; preț promoțional unic pe piață, pe toată durata contractuală ;

; smartphone-uri și Smart TV la 1 leu sau la prețuri speciale disponibile la conectare.

Totul de la un singur operator. Mai smart. Mai simplu. Mai econom.

Internet Fibră 1 Gbps. Wi-Fi în toată casa. TV pe 3 ecrane. De la 200 lei/lună. Telefonie mobilă de la 85 lei lunar.

Pentru că acasă tehnologia trebuie pur și simplu să funcționeze.

Rapid. Stabil. Peste tot.

Descoperă oferta Back to School pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500.

Moldtelecom. Operatorul moldovenilor.



*Acest articol este un produs comercial