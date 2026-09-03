Satoshi s-a portat la Moldtelecom acum patru ani. Și a rămas. Acum, odată cu noua campanie Back to School, Moldtelecom vine cu un motiv și mai bun să faci aceeași schimbare: internet mobil nelimitat, minute nationale nelimitat, viteze 5G MAX, roaming inclus și 50% reducere la abonament în primul an.

Schimbă rețeaua, nu numărul. Portează-te la Moldtelecom și treci pe nelimitat de la doar 85 lei/lună.

La portare sau conectare, beneficiezi de 50% reducere la abonamentul mobil în primele 12 luni. Astfel, abonamentul Start 5G costă doar 85 lei/lună, iar Pro 5G — 105 lei/lună, cu minute si internet mobil nelimitat și desigur roaming.

Și avantajele nu se opresc după primul an. În următoarele 12 luni continui să beneficiezi de un preț promoțional. Iar dacă ai sau conectezi Internet Fibră Moldtelecom acasă, păstrezi reducerea de 50% la abonamentul mobil pe întreaga perioadă în care deții serviciul de

Internet Fibră.

Back to School cu Moldtelecom/ Moldtelecom

Internet nelimitat. Nu doar mai mulți GB.

Streaming, social media, gaming, video, hotspot sau lucru de oriunde — cu Moldtelecom nu mai trebuie să numeri gigabiții. Internetul mobil nelimitat este inclus în toate abonamentele 5G promovate.

În plus, de la abonamentul Pro 5G, la doar 105 lei/lună în primul an, ai și minute naționale nelimitate, iar roamingul în UE și SEE este inclus conform beneficiilor abonamentului.

O rețea care a crescut odată cu tine

Moldtelecom a investit accelerat în dezvoltarea rețelei mobile, iar astăzi 5G MAX este cea mai extinsă rețea 5G din Moldova, construită pentru mai multă viteză, capacitate și stabilitate.

Cu viteze de până la 2 Gbps si cea mai extinsa acoperire 5G MAX îți oferă performanța de care ai nevoie pentru streaming, gaming, creare de conținut, lucru sau pur și simplu pentru tot ceea ce faci zilnic de pe telefon.

Pentru că o ofertă bună nu înseamnă doar un preț bun. Înseamnă să primești mai multă rețea, mai multă libertate și mai multe beneficii pentru banii tăi.

Smartphone la 1 leu sau reducere pentru gadgetul preferat

Un nou început poate însemna și un telefon nou. La alegerea unui abonament mobil eligibil, la preț standard, poți opta pentru unul dintre avantajele disponibile.

Back to School cu Moldtelecom/ Moldtelecom

Alege un smartphone din oferta dedicată și achită doar 1 leu. Oferta include modele eligibile precum Xiaomi Redmi A5, Xiaomi Redmi 15C, INFINIX HOT 50i sau OPPO A6X 5G, în limita stocului disponibil.

Sau 2.000 de lei reducere la un gadget

Dacă preferi un alt dispozitiv, beneficiezi de o reducere de 2.000 de lei la achiziția unui gadget eligibil, disponibil în eShop sau în magazinele Moldtelecom.

Alege gadgetul potrivit. Bucură-te de 5G MAX.

Beneficiile promoționale pentru abonament și gadgeturi sunt disponibile în funcție de oferta aleasă și nu se cumulează. Clientul poate alege avantajul care i se potrivește cel mai bine: preț promoțional la abonament, smartphone la 1 leu sau reducere pentru gadget.

Satoshi a făcut schimbarea. Acum e rândul tău.

Experiența lui Satoshi stă la baza noii campanii Moldtelecom: dacă vrei mai mult de la telefonia ta mobilă, schimbarea poate fi mai simplă decât pare.

Îți păstrezi numărul. Schimbi doar operatorul. Și primești mai mult.

Internet mobil nelimitat.

minute naționale nelimitate

viteze 5G MAX.

Roaming inclus.

50% reducere în primul an.

Și 50% reducere în continuare cât timp ai Internet Fibră Moldtelecom.

Campania pornește de la experiența reală a lui Satoshi și transformă portarea într-o alegere simplă și actuală: Satoshi s-a portat la Moldtelecom acum patru ani și a avut de câștigat. De ce n-ai face-o și tu?

Portează-te acum la Moldtelecom: solicită portarea online pe moldtelecom.md, sună la 022 500 500 sau vino în orice magazin Moldtelecom.

Păstrează-ți numărul. Treci la Moldtelecom. Treci la 5G MAX.

Moldtelecom - operatorul moldovenilor

*Acest articol este un produs comercial