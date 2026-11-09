Bank Friday , cea mai așteptată campanie promoțională de la Victoriabank, revine și în acest an. În perioada 9-15 noiembrie, timp de o săptămână, clienții persoane fizice și antreprenorii au acces la super oferte soluții de finanțare, economisire și servicii bancare care să-i ajute să-și realizeze planurile.

Ediția din 2026 reunește condiții avantajoase pentru unele dintre cele mai populare produse Victoriabank, de la credite de consum și credite imobiliare până la carduri de cumpărături, depozite și produse bancare dedicate antreprenorilor.

Printre avantajele de care se pot bucura beneficiarii clienții care se înscriu în cadrul campaniei se numără:

condiții speciale pentru credite destinate planurilor personale și investițiilor în locuință;

welcome bonus pentru unele dintre cele mai populare carduri ale băncii;

oportunități avantajoase de economisire prin constituirea online a depozitelor;

super oferte pentru soluții de finanțare și dezvoltare dedicate companiilor;

pachete de servicii bancare gratuite pentru clienții business eligibili.

În premieră, ediția din acest an include și soluții de leasing oferite împreună cu BT Leasing Moldova, extinzând gama de beneficii disponibile pentru companiile interesate.



Ofertele Bank Friday sunt disponibile pe pagina web bankfriday.victoriabank.md , unde clienții pot consulta toate detaliile campaniei, dar și regulamentul și se pot înscrie online.

Pentru unele dintre cele mai populare produse, stocurile promoționale sunt limitate, iar experiența edițiilor precedente arată că anumite oferte pot fi epuizate în câteva minute.

Lansată în 2019, Bank Friday a fost prima campanie de tip Black Friday din bankingul din Republica Moldova. În prezent, aceasta este una dintre cele mai așteptate campanii promoționale ale Victoriabank, oferind an de an avantaje speciale pentru clienții retail și business.



*Acest articol este un produs comercial