Chișinău — După debutul din iunie curent, Barça Academy Camps revine în Republica Moldova. În perioada 26–30 octombrie 2026, antrenori Barça Academy vor conduce la Chișinău a doua ediție de cinci zile de antrenamente pentru copii și juniori cu vârste între 6 și 16 ani.

Prima ediție a adus pentru prima dată în Moldova metodologia Barça Academy, care a fost un succes, iar pentru doi dintre participanți, experiența continuă la Barcelona: cei doi MVP (cei mai valoroși jucători) vor merge în această toamnă la o set de sesiuni de antrenamente la Barça Escola.

Proiectul este organizat și desfășurat de AOCS „Virtus Nova”, partener licențiat al FC Barcelona în Republica Moldova.

„Desfășurarea Camp-urilor Barça Academy ne-a arătat clar că în Republica Moldova există copii cu talent, caracter și o dorință enormă de a evolua. Faptul că doi dintre ei vor ajunge deja la Barça Escola, chiar după prima ediție, este cea mai frumoasă confirmare că ceea ce am început aici poate și trebuie să meargă mult mai departe. Am spus atunci că vom continua și iată-ne la a II-a ediție”, a declarat Veaceslav Cebotari, Președintele AOCS „Virtus Nova”.

Metodologia de antrenamente Barça Academy pune accent pe tehnică, inteligență de joc, lucru în echipă, respect și disciplină, ceea ce va fi implementat cu strictețe și la Chișinău.

Startul înscrierilor pentru sesiunea din 26-30 octombrie curent a demarat acum câteva zile și se poate efectua atât la sediul AOCS “Virtus Nova”, cât și prin platformle electronice dedicate.

Locația: str. Ghidighici 1/1, Chișinău, aceeași ca la prima ediție

Înscrieri: deschise acum, pentru copii între 6 și 16 ani

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