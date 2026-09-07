Cancerul de prostată poate evolua, în anumite situații, prin leziuni de dimensiuni mici, dificil de identificat și de țintit prin metodele convenționale de biopsie. Atunci când suspiciunea clinică persistă, precizia localizării zonei suspecte devine esențială pentru stabilirea unui diagnostic corect.

De ce biopsia clasică poate să nu fie suficientă?

Biopsia sistematică tradițională presupune prelevarea mai multor fragmente de țesut din diferite regiuni ale prostatei. Deoarece probele nu sunt orientate exclusiv către o leziune identificată imagistic, formațiunile foarte mici sau situate în zone dificil de eșantionat pot fi omise.

Acest aspect este deosebit de important în cazul pacienților la care există valori crescute sau în dinamică ale PSA, modificări suspecte la examinarea prostatei ori rezultate RMN care indică prezența unei zone ce necesită evaluare histopatologică.

RMN multiparametric – identificarea zonelor suspecte

RMN-ul multiparametric al prostatei, inclusiv secvențele de difuzie, oferă informații detaliate despre structura țesutului prostatic și poate evidenția zone suspecte care necesită investigații suplimentare.

RMN-ul nu înlocuiește diagnosticul histopatologic al cancerului. Rolul său este însă extrem de important în identificarea și localizarea leziunilor suspecte, astfel încât biopsia să poată fi direcționată cu precizie către acestea.

Ce este biopsia de prostată ghidată prin fuziune?

Biopsia de prostată ghidată prin fuziune RMN–ecografie este o metodă modernă care combină imaginile obținute anterior prin RMN cu imaginile ecografice realizate în timp real în timpul procedurii.

Prin suprapunerea celor două tipuri de imagini, medicul poate localiza cu precizie zona suspectă identificată la RMN și poate efectua prelevări țintite direct din leziune.

Această tehnologie este deosebit de valoroasă atunci când există formațiuni de volum mic, care pot fi dificil de țintit prin biopsia sistematică convențională.

Avantajele biopsiei de prostată prin fuziune

✔ Localizarea precisă a formațiunilor mici și a zonelor suspecte identificate la RMN

✔ Prelevarea țintită a probelor din regiunea cu cea mai mare suspiciune clinică

✔ Creșterea șanselor de identificare a cancerelor de prostată semnificative clinic

✔ Reducerea riscului de a omite leziuni relevante prin eșantionarea nețintită

✔ Corelarea imaginilor RMN cu ecografia în timp real

✔ Informații mai precise pentru stabilirea conduitei terapeutice

Diagnosticul precoce poate schimba conduita terapeutică

În cancerul de prostată, identificarea bolii într-un stadiu localizat poate oferi mai multe posibilități de management și tratament. Din acest motiv, pacienții cu suspiciune de cancer de prostată trebuie evaluați individual, iar indicația de biopsie este stabilită de medic în funcție de PSA, examenul clinic, rezultatul RMN și ceilalți factori de risc.

Centrul Medical Endolife efectuează biopsia de prostată ghidată prin fuziune RMN–ecografie, utilizând tehnologie avansată pentru localizarea și biopsierea țintită a zonelor suspecte.

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endolife.md/ endolife.md

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Unul dintre elementele care diferențiază centrul este introducerea unor servicii avansate, disponibile exclusiv în cadrul Endolife. Printre acestea se numără:

Ecoendoscopia – combinație între imagistică și endoscopie, care oferă o perspectivă detaliată a organelor interne. Endocitoscopia – tehnică ultramodernă ce permite observarea structurilor celulare fine, oferind informații de o precizie remarcabilă.

Endoscopia arborelui bronșic – metodă adaptată explorării căilor respiratorii.

Endoscopia liniară a sistemului pancreato-biliar – procedură specializată pentru vizualizarea și evaluarea complexului hepatobiliopancreatic.

pH-metria esofagiană 24 de ore și manometria esofagiană de înaltă rezoluție – investigații esențiale pentru analiza funcției esofagiene la pacienții cu simptome persistente.

Biopsia ghidată prin fuziune a prostatei – procedură modernă pentru depistarea formațiunilor de mici dimensiuni.

Tehnologia modernă înseamnă mai multă precizie. Iar precizia poate însemna un diagnostic mai precoce și o decizie terapeutică mai bine fundamentată.

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