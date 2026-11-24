Până la sfârșitul lunii noiembrie, trei penthouse-uri din complexul rezidențial EDEN Botanica sunt disponibile la prețul promoțional de 1 500 €/m² , față de 1 850 €/m² . Oferta de Black Friday reduce prețul cu 350 € pentru fiecare metru pătrat .

Cum se reflectă reducerea în prețul final

La alegerea unui penthouse, merită să priviți dincolo de prețul pe metru pătrat și să vedeți ce înseamnă oferta pentru bugetul total. De exemplu, pentru o suprafață de 100 m², diferența dintre cele două prețuri ar fi de 35 000 €. În funcție de suprafața penthouse-ului ales, puteți lua în calcul această economie când vă stabiliți bugetul pentru amenajare, mobilier și finisaje.

Black Friday/ EDEN

Black Friday/ EDEN

O locuință la ultimul etaj, în sectorul Botanica

Poate vă doriți un living în care să primiți des oaspeți, un loc liniștit pentru lucru sau o zonă de zi în care familia să petreacă mai mult timp împreună. Planurile celor trei locuințe vă ajută să comparați opțiunile înainte de a alege.

Complexul rezidențial EDEN Botanica are fațadă ventilată, curte interioară și parcare subterană. La vizionare, puteți descoperi atât locuința, cât și spațiile comune pe care le veți folosi zi de zi.

Black Friday/ EDEN

Black Friday/ EDEN

Black Friday/ EDEN

Black Friday/ EDEN

Oferta Black Friday este valabilă până la sfârșitul lunii noiembrie și se aplică celor trei penthouse-uri incluse în promoție.

Sunați-ne la 061 11 11 17 pentru a afla suprafețele, compartimentările și prețul total al fiecărei locuințe disponibile.

*Acest articol este un produs comercial