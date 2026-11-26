După weekendul de Black Friday din magazinele fizice, ORIGIN aduce campania și online. Vineri, 27 noiembrie 2026, clienții beneficiază de 20% reducere la toată colecția de încălțăminte, geci și accesorii, exclusiv pe origin.md. Oferta este valabilă o singură zi, cu livrare în toată Republica Moldova.

Ediția online le oferă celor care nu au reușit să ajungă în magazine în weekendul 20–22 noiembrie ocazia de a comanda de acasă. Reducerea se aplică întregii colecții online pentru femei, bărbați și copii, de la ghete și botine pentru sezonul rece până la paltoane, geci de iarnă și accesorii.

Pe site se regăsesc modele de la GEOX, Clarks, SKECHERS, ALDO, Primigi, IGI&Co, Birkenstock, Biomecanics, GRYXX, PABLOSKY, EPICA și Garvalin. Clienții pot alege din mai multe branduri într-o singură comandă, fie că își caută o pereche pentru fiecare zi, fie că vor să pregătească garderoba de iarnă pentru întreaga familie.

ORIGIN este o rețea multibrand de încălțăminte, cu magazine în Chișinău și Bălți și un magazin online care livrează în toată țara.

Black Friday online la ORIGIN, pe scurt

Când — vineri, 27 noiembrie 2026, o singură zi

Unde — exclusiv pe origin.md

Oferta — 20% reducere la toată colecția de încălțăminte, geci și accesorii

Livrare — în toată Republica Moldova

ORIGIN/ ORIGIN

ORIGIN/ ORIGIN

ORIGIN/ ORIGIN

ORIGIN/ ORIGIN

ORIGIN/ ORIGIN

*Acest articol este un produs comercial