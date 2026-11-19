A mai rămas disponibil un singur apartament de 74 m² , într-un cartier cu infrastructură bine dezvoltată. Magazinele, școlile și stațiile de transport public sunt aproape de casă, astfel încât să petreceți mai puțin timp pe drum în fiecare zi.

De Black Friday, apartamentul este disponibil la 1 900 €/m² în loc de 2 300 €/m². Reducerea de 400 € pentru fiecare metru pătrat înseamnă o economie totală de 29 600 €.

Oferta este valabilă până la sfârșitul lunii noiembrie.

Sunați-ne la 061 11 11 17 pentru detalii despre ofertă și pentru a programa o vizionare.

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

*Acest articol este un produs comercial