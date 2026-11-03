În luna noiembrie, Felicia Optic Center propune o alternativă la promoțiile de scurtă durată: campania Black Month, cu reduceri de până la 70% la rame de vedere selectate, de la branduri internaționale. Ofertele sunt disponibile în perioada 1–30 noiembrie 2026, în limita stocului.

Pentru persoanele care vor să își înlocuiască ramele sau să încerce un stil nou, această perioadă oferă ocazia de a explora colecțiile și de a compara modele înainte de a lua o decizie.

Mai mult timp pentru o alegere potrivită

Ochelarii de vedere sunt purtați adesea zilnic, astfel că alegerea ramelor nu ține doar de aspect. Forma, dimensiunea, greutatea și modul în care se așază pe față contribuie la confort. Testarea diferitelor modele ajută la alegerea unor rame potrivite atât din punct de vedere estetic, cât și al confortului.

Prin extinderea promoției la o lună, Black Month le permite celor interesați să își planifice vizita fără graba asociată, de obicei, unei singure zile de reduceri.

De la case de modă consacrate la branduri casual și sport

Selecția inclusă reunește rame cu stiluri diferite. Cei atrași de designul de lux pot descoperi modele semnate de Gucci, Prada, Tom Ford, Saint Laurent, Balenciaga, Giorgio Armani, Jimmy Choo sau Bvlgari.

Pentru un stil urban și versatil, printre brandurile incluse se numără Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Liu Jo, Karl Lagerfeld și Max Mara. Oferta cuprinde și nume precum Nike, Carrera, Polaroid sau Flexon, pentru cei care caută modele cu design sportiv sau orientate spre confortul zilnic.

Disponibilitatea poate varia în funcție de model și de locație.

Cum alegem corect ramele de vedere

Înainte de alegerea unor rame noi, este recomandată o verificare a vederii pentru a determina dioptriile și tipul lentilelor necesare, deoarece nu toate lentilele sunt potrivite pentru orice model de ramă. Chiar și persoanele care poartă deja ochelari și dețin o prescripție ar trebui să își verifice periodic vederea. Specialiștii recomandă un control la fiecare doi ani pentru adulți sau mai frecvent, în funcție de vârstă, nevoile vizuale și recomandările individuale.

Forma feței poate fi un punct de pornire: ramele cu linii unghiulare pot crea contrast pe o față rotundă, în timp ce modelele rotunjite pot echilibra vizual trăsăturile mai accentuate. Totuși, aceste recomandări nu sunt reguli fixe: proporțiile și preferințele personale contează la fel de mult.



Este util să fie verificat dacă rama se sprijină confortabil pe nas, dacă brațele nu apasă pe tâmple și dacă dimensiunea este potrivită. Specialiștii Felicia Optic Center vă pot ghida în acest proces, ajutându-vă să identificați rama care se potrivește armonios atât fizionomiei, cât și nevoilor și stilului personal.

Unde pot fi descoperite ofertele Black Month

Campania se desfășoară între 1 și 30 noiembrie 2026. Persoanele interesate pot vizita locațiile Felicia Optic Center pentru a vedea ramele disponibile, a proba diferite modele și a verifica prețurile promoționale.

Descoperă colecțiile incluse în Black Month și alege ramele care ți se potrivesc. Reducerile sunt disponibile pentru produse selectate, în limita stocului disponibil.



*Acest articol este un produs comercial