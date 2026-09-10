La Moldova Urban Days, GENIAL Invest își prezintă produsele și vine, de această dată, cu oferte adaptate și consumatorului obișnuit. La stand, vizitatorii pot testa căști și boxe BOSE, precum și sisteme audio pentru locuință, inclusiv soluții pentru living și home cinema.

„Sunt în căutare de căști și am avut ocazia să le testez pe acestea două. Mi-au plăcut mult că au sunetul foarte clar.”

Doritorii pot testa și gama de soluții pentru energie portabilă. Stațiile BLUETTI pot fi folosite ca surse de rezervă pentru locuință, dar și în vacanțe sau plimbări în aer liber. Pe durata expoziției, compania vine cu reduceri de până la 20 de procente.

Eugeniu RUDENCO, CEO GENIAL INVEST: „Suntem o companie care suntem foarte vestiți în cercuri restrânse de oameni. O companie care are un nume în domeniul soluțiilor audio-vizuale profesioniste, care în acest an la această expoziție a mai venit, pe lângă soluțiile audio-video și produsele din gama Pro, și cu produse din gama pentru consumatorul final.”

Ofertele nu se opresc aici. La cumpărarea unei boxe Bluetooth sau a unor căști BOSE, vizitatorii primesc un voucher de 500 de lei. Și serviciile de instalare a sistemelor audio-video sunt cu 10 la sută mai ieftine. Echipa GENIAL Invest participă la Moldova Urban Days până pe 13 septembrie, la Chișinău Arena.

*Acest articol este un produs comercial