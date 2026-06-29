Buline, femei minunate și multă eleganță. Așa a arătat cea mai așteptată petrecere a verii, organizată de Perfecte.md. Invitații au lăsat deoparte rutina, au îmbrăcat cele mai spectaculoase ținute în stil Polka Dots și au transformat seara într-o amintire frumoasă. Atmosfera a fost completată de surprize, premiere muzicale și momente care au făcut din această petrecere una memorabilă. Mai multe detalii află dintr-un material marca „O Seară Perfectă”.

„Petrecerile Perfecte.md sunt speciale prin faptul că, an de an, au un dress code și o tematică. Anul acesta suntem în trend, așa cum bulinele sunt cele care se poartă în mod special. Mai mult decât atât, oamenii sunt cei care fac această petrecere specială. Este deja o tradiție ca, în fiecare vară, să ne întâlnim pentru câteva ore, să zburăm, să comunicăm, să ne mai vedem și asta este foarte frumos. Desigur, și invitații noștri speciali au și ei meritul în tot ce înseamnă o petrecere Perfecte.md reușită”,a spus Iulia Deliu, prezentatoare PRO TV.

Colaborări surpriză și lansări în premieră pe scena Perfecte.md

Multe femei minunate, multe buline și multă dispoziție. Exact așa a arătat petrecerea Perfecte.md. Pe scenă au urcat artiști îndrăgiți, iar unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost colaborarea dintre Iuliana Beregoi și Petru Moiseev, care au oferit publicului un spectacol plin de emoție și energie.

„Este o colaborare foarte frumoasă. Mie îmi place foarte mult de el, este foarte talentat, bine, asta știe toată lumea, și e o onoare să cânt astăzi alături de el”, a notat Iuliana Beregoi, interpretă.

Iuliana Beregoi/ PRO TV

Petru Moiseev a dezvăluit că ideea momentului artistic a apărut spontan și a fost gândită ca o surpriză pentru invitați.

„În primul rând, am făcut ceva spontan și pentru mine, și pentru Iuliana, și un cadou pentru toți”, a spus el.

O surpriză specială a venit și din partea lui Martin Budurin, care și-a lansat în premieră videoclipul piesei „Îmi erai rai”, iar publicul prezent a fost primul care a descoperit noua producție.

„În cadrul acestui eveniment noi lansăm videoclipul „Îmi erai rai” și asta este dublă bucurie pentru mine, chiar de zece ori mai mare, fiindcă o să fie o altă vizibilitate, ori noi am lucrat foarte mult la acest produs și ne dorim ca mai multă lume să-l vadă”, a spus Martin Budurin, interpret.

Perfecte.md/ PRO TV

Vedetele au strălucit în buline și au împărtășit emoții calde

Petrecerea a adunat laolaltă artiști, influenceri, parteneri și prieteni ai site-ului Perfecte.md. Toți au contribuit la atmosfera elegantă și relaxantă care a transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare.

„N-am fost de mult la un eveniment organizat de Perfecte. Astăzi am zis că facem o excepție și, bineînțeles, la invitația Rodicăi Didic, am venit cu mare drag împreună cu fiul meu. Văd multă lume frumoasă aici și o atmosferă relaxantă. Chiar îmi place foarte mult dress code-ul pe care l-ați ales: alb-negru sau buline pe alb, sau buline pe negru. Felicitări pentru tot ce faceți și localul este extraordinar de frumos. Ne simțim foarte bine și vă doresc succes, dragilor, să faceți lucruri frumoase”, a menționat Adriana Ochișanu, interpretă.

Cristian Botgros a mărturisit că prezența la eveniment a avut o semnificație dublă, deoarece a împărtășit această seară specială alături de mama sa.

Perfecte.md/ PRO TV

Pavel Stratan a recunoscut că tema petrecerii i-a trezit amintiri frumoase despre fiica sa, Cleopatra, pe care și-ar fi dorit să o aibă alături.

„Am vrut și eu să vin cu Cleopatra, pentru că mi se pare că atâta nostalgie n-am avut niciodată. În orice ținută cu buline o văd pe Cleo. Dacă era în Chișinău, cu siguranță veneam cu ea și îmbrăca rochițe cu buline, cum avea când era mică, dar eu n-am putut să iau ceva cu buline”, a spus interpretul.

Pentru Kătălina Rusu, petrecerile Perfecte.md reprezintă ocazia ideală de a se relaxa și de a-și revedea colegii din lumea artistică.

„Evenimentele Perfecte sunt perfecte, cu multă lume bună și frumoasă. Este un motiv în plus de a ieși din casă, de a pune pe tine o rochie comodă. Pentru ce? Pentru ca să te distrezi, să te simți liber, relaxat și, desigur, după mine, să-mi reîntâlnesc colegii de scenă, prietenii cu care, din păcate, nu reușim să ne vedem în rutina zilnică”, a afirmat interpreta.

Chiar dacă timpul petrecut la eveniment a fost limitat, Mădălina Sorocovschi nu a vrut să rateze petrecerea verii și a venit să se bucure de atmosfera specială.

„Voi ați crezut că eu o să lipsesc de la evenimentul verii, dar nu se poate așa ceva. Întrebarea serii astăzi este: <<Unde-i copilul?>>. Copilul e pe mâini bune, e acasă. Eu am venit, am o oră la care trebuie să fiu acasă, dar nu am putut să lipsesc de la Perfecte.md, pentru că mi-era dor de voi, mi-era dor să vă revăd, și pe prietenii noștri. Ați organizat un eveniment foarte frumos, așa, perfect, chic, de vară”, a precizat reporterița PRO TV.

Interpreta Tatiana Heghea consideră că unul dintre cele mai importante aspecte ale acestor petreceri este faptul că reunesc oameni valoroși și creează oportunități de revedere și colaborare.

Perfecte.md/ PRO TV

În aceeași notă, interpreta Camelia Ursu a subliniat că astfel de evenimente sunt despre conexiuni, oameni frumoși și networking.

Petrecerea de vară Perfecte.md a devenit deja o tradiție, iar dress code-ul evenimentului, polka dots, sau ținutele în alb sau negru, au cam dat bătăi de cap unor invitați.

„Îmi place că de fiecare dată există o tematică, un dress code interesant, care mi-a dat bătăi de cap, dar, în schimb, după aceea e o plăcere să privești la toate ținutele și chiar, uneori, și eu îmi dezvolt creativitatea, gustul ăsta vestimentar. Asta înseamnă că am încercat să-mi pun un accesoriu cu bulinuțe”, a notat Mariana Mihăilă, interpretă.

Andrei Chistol a povestit, cu umor, că anul acesta a ales o ținută mai simplă, însă nu a făcut compromisuri când a venit vorba de outfitul soției sale.

„Pentru mine, mi se par evenimentele perfecte, mai ales că pun accent pe dress code-uri. Anul trecut a fost dress code-ul lămâiță. Eu mi-am cumpărat un tricou special pentru ei, cu lămâiță, și am fost cel mai tare dintre toți. Anul ăsta am venit așa, mai simplu, o bulină neagră mare, una albă, dar pentru soție chiar am investit și de la Iași am comandat”, a povestit influencerul.

Perfecte.md/ PRO TV

Instrumentiștii Ion și Emil Cardaniuc au mărturisit că revin cu drag la fiecare ediție, atrași de energia pozitivă și de atmosfera care îi caracterizează pe invitați și organizatori.

Interpreta Ana Beregoi s-a declarat impresionată de eleganța invitaților și de atmosfera rafinată a evenimentului, mărturisind că s-a bucurat să îmbrace, din nou, o ținută elegantă.

Prezentatoarea PRO TV, Daniela Andreev a descris petrecerea drept locul perfect pentru socializare, distracție și fotografii memorabile, într-un decor spectaculos.

Nelipsită de la evenimentele Perfecte.md, femeia de afaceri Diana Ferro a remarcat noua imagine a brandului și s-a bucurat să revadă atât de mulți invitați într-o atmosferă elegantă.

Perfecte.md – parte din rutina zilnică a celebrităților

Dincolo de muzică și ținute spectaculoase, invitații au mărturisit că Perfecte.md face parte din rutina lor zilnică. Fie că urmăresc cele mai noi știri din showbiz, interviuri sau povești care inspiră, fiecare și-a găsit rubrica preferată.

„Dacă am vreo rubrică preferată? Mie îmi plac toate. Toate îmi plac, nici nu contează. Eu mă uit la tot. Ce prind, când ajung acasă, la aceea mă uit”, a notat Iuliana Beregoi, interpretă.

Pentru prezentatoarea PRO TV, Diana Ambros, rubrica Lifestyle ocupă un loc special, deoarece aduce în prim-plan povești inspiraționale și oameni valoroși din Republica Moldova.

Tatiana și Anatolie Melnic urmăresc constant conținutul publicat de Perfecte.md, atât pe site, cât și pe rețelele sociale, recunoscând că uneori îi mai și „trag de urechi” pe jurnaliști pentru unele articole.

Și soții Maxian se numără printre cititorii fideli ai site-ului, mărturisind că apreciază diversitatea conținutului publicat.

„Eu mereu accesez când văd articole noi și îmi plac, cred că toate. Eu când îmi apar, permanent, le pun doar like”, au dezvăluit soții Maxian.

Perfecte.md/ PRO TV

Dana Marchitan spune că își ia, de cele mai multe ori, informațiile despre showbiz de pe Perfecte.md și recunoaște că urmărește cu interes articolele dedicate lui Hanganu.

„Toate știrile pe care le citesc sunt practic de pe Perfecte și, cel mai des, cele cu Hanganu”, a completat interpreta.

Răsfăț culinar, Prosecco și un tort spectaculos

Experiența invitaților a fost completată de surprize pregătite de partenerii evenimentului. Înghețata a răcorit atmosfera într-o seară fierbinte de vară și a fost unul dintre cele mai apreciate răsfățuri dulci.

„Suntem încântați să fim alături de evenimentele Pro TV, marca Perfecte.md, și reprezintă o onoare și de această dată să fim prezenți la acest eveniment. Pentru că înghețata Magnum este alegerea ideală pentru petrecerea unei seri perfecte de vară, alături de oameni dragi. Venim astăzi cu două inovații speciale: Magnum La Peach și Magnum La Pistachio. Pentru că Magnum înseamnă experiență, gust și plăcere”, a menționat Irina Crăciun, manager național Magnum Company.

Perfecte.md/ PRO TV

Seara a fost și mai specială cu un pahar de Prosecco oferit de partenerii Perfecte.md.

„Ca de obicei, evenimentele Pro TV Perfecte.md sunt extraordinare, atât ca și concept, cât și ca organizare, începând de la cel mai mic detaliu. Noi deja al doilea an suntem partenerii evenimentelor Pro TV. Evident, cele mai frumoase și elegante evenimente nu pot să treacă fără Mezzetta”, a precizat Ana Vascan, reprezentant oficial Mionetto.

Perfecte.md/ PRO TV

Perfecte.md/ PRO TV

La eveniment, invitații au savurat o selecție de cașcavaluri italiene pregătite special pentru petrecerea Perfecte.md.

„Astăzi am adus mai multe feluri de cașcavaluri pe care le importăm doar din Italia. Avem tari, medii, diferite gusturi și pentru gustul tuturor”, a afirmat Sergiu Mîndru, fondator Tramezzini.

Perfecte.md/ PRO TV

Finalul a fost ca de fiecare dată spectaculos. Tortul aniversar a adunat toți invitații în jurul unui moment plin de emoții, fotografii și aplauze. Petrecerea a continuat cu dansuri, energie și hit-uri alături de DJ-ul Utopia, Michael Chase.

Iar pentru ca întreaga experiență să fie una pe măsura evenimentului, petrecerea Perfecte.md a fost găzduită într-o locație elegantă și primitoare, Raymond Park Events Restaurant, locul care a oferit cadrul perfect pentru cea mai chic petrecere a verii.

Perfecte.md/ PRO TV

Perfecte.md/ PRO TV