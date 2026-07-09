Sunt momente când ai nevoie rapid de un card — pentru cumpărături online, transferuri urgente sau plăți de zi cu zi. Iar ultimul lucru pe care ți-l dorești este să pierzi timp pe drumuri sau în așteptare. Cardul digital de la Moldindconbank, disponibil în aplicația MICB Mobile Banking, este soluția simplă și accesibilă exact atunci când ai nevoie.

Tot ce îți trebuie este telefonul tău și câteva minute libere. Cardul se deschide 100% online și poate fi utilizat imediat.

Câteva clickuri și e gata

• accesează aplicația MICB Mobile Banking

• selectează opțiunea „Deschide cardul”

• alege tipul de card și valuta dorită: lei, dolari sau euro

• confirmă solicitarea

• cardul este emis instant și apare direct în aplicație.

În mai puțin de 1 minută, cardul devine activ în aplicația MICB Mobile Banking și poate fi folosit imediat.

Tot ce ai nevoie, direct în telefon

Disponibil 24/7 în aplicația MICB Mobile Banking, cardul digital îți oferă mai multă flexibilitate în gestionarea cheltuielilor zilnice.

Îl poți adăuga în Apple Pay sau Google Pay, ai cashback și acces la concierge, iar pentru mai mult confort alegi valuta potrivită pentru tine.

Moldindconbank – mereu alături!

*Acest articol este un produs comercial